https://ria.ru/20210329/minpromtorg-1603342428.html
ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке
ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке
В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:51
2021-03-29T17:51
2021-03-29T19:12
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки.СМИ ранее написали, что работники департамента судостроительной промышленности потребовали у одного из предприятий 600 тысяч рублей за выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.Там также пообещали жестко реагировать на любые нарушения закона своими работниками.РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.
https://ria.ru/20210329/vzyatka-1603273136.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)