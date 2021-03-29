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ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке
ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке
В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки. РИА Новости, 29.03.2021
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки.СМИ ранее написали, что работники департамента судостроительной промышленности потребовали у одного из предприятий 600 тысяч рублей за выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.Там также пообещали жестко реагировать на любые нарушения закона своими работниками.РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке

17:51 29.03.2021 (обновлено: 19:12 29.03.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки.
СМИ ранее написали, что работники департамента судостроительной промышленности потребовали у одного из предприятий 600 тысяч рублей за выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.
"Противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления "П" СЭБ ФСБ России при содействии Минпромторга", — заявили в министерстве, комментируя эти публикации.
Там также пообещали жестко реагировать на любые нарушения закона своими работниками.
РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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