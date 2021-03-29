https://ria.ru/20210329/minpromtorg-1603342428.html

ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке

ФСБ заподозрила двух сотрудников Минпромторга во взятке

В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:51

2021-03-29T17:51

2021-03-29T19:12

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В пресс-службе Минпромторга РИА Новости подтвердили задержание двух чиновников министерства по подозрению в получении взятки.СМИ ранее написали, что работники департамента судостроительной промышленности потребовали у одного из предприятий 600 тысяч рублей за выдачу лицензии на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники.Там также пообещали жестко реагировать на любые нарушения закона своими работниками.РИА Новости пока не располагает комментариями силовых структур.

https://ria.ru/20210329/vzyatka-1603273136.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)