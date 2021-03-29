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Наука
https://ria.ru/20210329/miband-1603342710.html
Умному браслету Mi Band 6 достались пульсоксиметр и NFC
Умному браслету Mi Band 6 достались пульсоксиметр и NFC
Компания Xiaomi на большой весенней презентации показала новое поколение смарт-браслета Mi Band 6. Характеристики носимого гаджета значительно улучшены, заявили РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:53
2021-03-29T17:53
наука
xiaomi inc
китай
технологии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi на большой весенней презентации показала новое поколение смарт-браслета Mi Band 6. Характеристики носимого гаджета значительно улучшены, заявили на мероприятии, которое транслировалось на YouTube.Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, резко увеличен — 1,56 против 1,1 дюйма у предшественника. Браслет получил 130 вариантов оформления экрана и десятки режимов тренировок. Гаджет научился автоматически определять разновидность физической нагрузки. Есть и версия с NFC, но бесконтактная оплата с ней вряд ли заработает из-за программных ограничений.Mi Band 6 оснащен не только датчиком измерения пульса, но и функцией определения насыщения крови кислородом. Браслету обещают влагозащиту на 5 "атмосфер". Автономная работа заявлена на уровне 14 суток, осталась и удобная магнитная зарядка. Первым рынком, где стартую продажи фитнес браслета, станет Китай. Базовая версия Mi Band 6 обойдется в 229 юаней (2 600 рублей по текущему курсу).
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60
xiaomi inc, китай, технологии

Умному браслету Mi Band 6 достались пульсоксиметр и NFC

17:53 29.03.2021
 
© XiaomiXiaomi Mi Band 6
Xiaomi Mi Band 6 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi на большой весенней презентации показала новое поколение смарт-браслета Mi Band 6. Характеристики носимого гаджета значительно улучшены, заявили на мероприятии, которое транслировалось на YouTube.
Дисплей, выполненный по технологии AMOLED, резко увеличен — 1,56 против 1,1 дюйма у предшественника. Браслет получил 130 вариантов оформления экрана и десятки режимов тренировок. Гаджет научился автоматически определять разновидность физической нагрузки. Есть и версия с NFC, но бесконтактная оплата с ней вряд ли заработает из-за программных ограничений.
Mi Band 6 оснащен не только датчиком измерения пульса, но и функцией определения насыщения крови кислородом. Браслету обещают влагозащиту на 5 "атмосфер". Автономная работа заявлена на уровне 14 суток, осталась и удобная магнитная зарядка.
Первым рынком, где стартую продажи фитнес браслета, станет Китай. Базовая версия Mi Band 6 обойдется в 229 юаней (2 600 рублей по текущему курсу).
В магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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