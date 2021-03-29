https://ria.ru/20210329/meshki-1603247617.html

Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами

Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами

Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:33

2021-03-29T09:33

2021-03-29T12:17

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603249527_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_adcf6f0cfe72d9f021c48df00d223c71.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express.По ее словам, сразу после пробуждения нужно умыться прохладной водой. Кроме того, диетолог советует есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок. Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.Она также призвала добавить петрушку в привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.Увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту, заключила Махиджа.Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что покраснение или жжение в глазах может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.

https://ria.ru/20210326/kolbasa-1602910648.html

https://ria.ru/20210326/pokhudenie-1602906194.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество