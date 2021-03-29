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Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами
Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами
Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:33
2021-03-29T09:33
2021-03-29T12:17
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express.По ее словам, сразу после пробуждения нужно умыться прохладной водой. Кроме того, диетолог советует есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок. Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.Она также призвала добавить петрушку в привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.Увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту, заключила Махиджа.Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что покраснение или жжение в глазах может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.
https://ria.ru/20210326/kolbasa-1602910648.html
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общество
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express
.
По ее словам, сразу после пробуждения нужно умыться прохладной водой.
Кроме того, диетолог советует есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок.
Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.
Она также призвала добавить петрушку в привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.
Увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту, заключила Махиджа.
Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что покраснение или жжение в глазах может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.