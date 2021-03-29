Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/meshki-1603247617.html
Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами
Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами
Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:33
2021-03-29T12:17
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603249527_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_adcf6f0cfe72d9f021c48df00d223c71.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express.По ее словам, сразу после пробуждения нужно умыться прохладной водой. Кроме того, диетолог советует есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок. Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.Она также призвала добавить петрушку в привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.Увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту, заключила Махиджа.Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что покраснение или жжение в глазах может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.
https://ria.ru/20210326/kolbasa-1602910648.html
https://ria.ru/20210326/pokhudenie-1602906194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603249527_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_52a7077b157fd80f9ce194eca01c62e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Врач назвала эффективное средство от мешков под глазами

09:33 29.03.2021 (обновлено: 12:17 29.03.2021)
 
© Depositphotos / malekas Мешки под глазами
Мешки под глазами - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / malekas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Индийский врач-диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами, пишет The Indian Express.
По ее словам, сразу после пробуждения нужно умыться прохладной водой.
Кроме того, диетолог советует есть больше овощей и фруктов и пить два-три литра воды каждый день: это позволит организму не накапливать воду впрок.
Вместе с тем Махиджа рекомендовала сократить потребление чая, кофе, алкоголя и энергетиков, так как они увеличивают количество выводимой жидкости и способствуют появлению отеков.
Производство колбасы - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 04:08
Врач рассказала, кому нужно отказаться от колбасы
Она также призвала добавить петрушку в привычный рацион, поскольку та улучшает вывод токсинов из организма.
Увеличение мешков под глазами и болезненные ощущения могут быть признаком болезней почек, поэтому требуют обращения к специалисту, заключила Махиджа.
Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что покраснение или жжение в глазах может сигнализировать об инфекции, отеки век или зуд обычно проявляются при аллергии, а желтые белки могут говорить о заболевании печени.
Девушка с бургером на велотренажере - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 01:23Наука
Врачи рассказали, какой вес можно безопасно сбросить за неделю
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
Лента новостейМолния