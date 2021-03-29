https://ria.ru/20210329/merkel-1603230641.html

Меркель прокомментировала свою просьбу к гражданам о прощении

Меркель прокомментировала свою просьбу к гражданам о прощении

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала свое обращение к гражданам о прощении из-за решения о "пасхальном локдауне". РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T00:32

2021-03-29T00:32

2021-03-29T00:32

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала свое обращение к гражданам о прощении из-за решения о "пасхальном локдауне".Ранее Меркель с главами регионов решила ввести продленные пасхальные праздники - вместо 2, 4 и 5 апреля граждане должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции, а также непонимание бизнеса, для которого такой режим мог осложнить работу. Затем Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами.При этом Меркель по-прежнему выступает за соблюдение жестких ограничительных мер, а также отметила, что власти регионов должны реализовывать согласованные меры."Мы в тяжелой ситуации. Год назад я говорила: ситуация серьезная, воспринимайте ее серьезно. Но ситуация летом, в начале осени не была такой, но сейчас я хочу это повторить. Мы должны сломить эту третью волну на последнем отрезке пандемии, пока вакцинация не возымеет эффект, но инструментов в настоящий момент не хватает… Федеральные земли должны обдумать, и я должна обдумать, как найти пути это конкретизировать", - заявила Меркель.Отстаивая свою точку зрения о необходимости жестких ограничительных мер, Меркель отметила, что "британский" штамм коронавируса изменил эпидемиологическую ситуацию."У нас новая пандемия. Люди говорят: чего мы добились благодаря локдауну? Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принес тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно еще раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной. До того, как это случилось, мы должны делать то, что мы уже знаем - сокращать контакты, работать из дома, в крайних случаях ограничивать возможность покидать дом", - пояснила Меркель.

https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

https://ria.ru/20210316/evrosoyuz-1601367375.html

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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире