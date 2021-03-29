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Защита мэра Томска Кляйна рассказала о его самочувствии после операции
Защита мэра Томска Кляйна рассказала о его самочувствии после операции
Перенесший операцию мэр Томска Иван Кляйн чувствует себя лучше и готовится к защите в суде по уголовному делу, сообщает в понедельник защита в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:35
2021-03-29T09:35
иван кляйн
томское пиво
советский
следственный комитет россии (ск рф)
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томск
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Перенесший операцию мэр Томска Иван Кляйн чувствует себя лучше и готовится к защите в суде по уголовному делу, сообщает в понедельник защита в Telegram-канале по его делу.Изначально процесс должен был начаться в Советском районном суде Томска 17 марта, но затем из-за операции Кляйна был перенесен на три недели, до 8 апреля. По данным адвокатов, в конце февраля хирурги удалили градоначальнику опухоль почки и надпочечника.По заявлению защиты, Кляйн передал благодарность томичам, верящим в его невиновность, а также поблагодарил коллектив томского НИИ онкологии и клиник СибГМУ.В ноябре прошлого года Кляйна задержали прямо на рабочем месте – Следственный комитет на основе материалов ФСБ возбудил против него уголовное дело о превышении полномочий и незаконном участии в бизнесе.По данным следствия, в 2016 году мэр помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", в управлении которого он незаконно участвовал.А за год до этого, полагает СК, Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов.Кляйн долгое время был гендиректором "Томского пива", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
https://ria.ru/20210325/arest-1602877259.html
https://ria.ru/20210326/gospitalizatsiya-1603061053.html
советский
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иван кляйн, томское пиво, советский , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск

Защита мэра Томска Кляйна рассказала о его самочувствии после операции

09:35 29.03.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевИван Кляйн
Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Перенесший операцию мэр Томска Иван Кляйн чувствует себя лучше и готовится к защите в суде по уголовному делу, сообщает в понедельник защита в Telegram-канале по его делу.
Изначально процесс должен был начаться в Советском районном суде Томска 17 марта, но затем из-за операции Кляйна был перенесен на три недели, до 8 апреля. По данным адвокатов, в конце февраля хирурги удалили градоначальнику опухоль почки и надпочечника.
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"Иван Григорьевич чувствует себя ощутимо лучше и готовится к выступлению в суде, который состоится 8 апреля, когда он сам и его адвокаты наконец-то смогут открыто отстаивать его позицию", - сообщают адвокаты после посещения Кляйна в больнице.
По заявлению защиты, Кляйн передал благодарность томичам, верящим в его невиновность, а также поблагодарил коллектив томского НИИ онкологии и клиник СибГМУ.
В ноябре прошлого года Кляйна задержали прямо на рабочем месте – Следственный комитет на основе материалов ФСБ возбудил против него уголовное дело о превышении полномочий и незаконном участии в бизнесе.
По данным следствия, в 2016 году мэр помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", в управлении которого он незаконно участвовал.
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А за год до этого, полагает СК, Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов.
Кляйн долгое время был гендиректором "Томского пива", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
 
Иван КляйнТомское пивоСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Томск
 
 
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