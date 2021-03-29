https://ria.ru/20210329/mer-1603248132.html
Защита мэра Томска Кляйна рассказала о его самочувствии после операции
Защита мэра Томска Кляйна рассказала о его самочувствии после операции
Перенесший операцию мэр Томска Иван Кляйн чувствует себя лучше и готовится к защите в суде по уголовному делу, сообщает в понедельник защита в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:35
2021-03-29T09:35
2021-03-29T09:35
иван кляйн
томское пиво
советский
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
томск
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Перенесший операцию мэр Томска Иван Кляйн чувствует себя лучше и готовится к защите в суде по уголовному делу, сообщает в понедельник защита в Telegram-канале по его делу.Изначально процесс должен был начаться в Советском районном суде Томска 17 марта, но затем из-за операции Кляйна был перенесен на три недели, до 8 апреля. По данным адвокатов, в конце февраля хирурги удалили градоначальнику опухоль почки и надпочечника.По заявлению защиты, Кляйн передал благодарность томичам, верящим в его невиновность, а также поблагодарил коллектив томского НИИ онкологии и клиник СибГМУ.В ноябре прошлого года Кляйна задержали прямо на рабочем месте – Следственный комитет на основе материалов ФСБ возбудил против него уголовное дело о превышении полномочий и незаконном участии в бизнесе.По данным следствия, в 2016 году мэр помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", в управлении которого он незаконно участвовал.А за год до этого, полагает СК, Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов.Кляйн долгое время был гендиректором "Томского пива", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн.
https://ria.ru/20210325/arest-1602877259.html
https://ria.ru/20210326/gospitalizatsiya-1603061053.html
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иван кляйн, томское пиво, советский , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск