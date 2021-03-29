https://ria.ru/20210329/melnichenko-1603271321.html

Врио губернатора Пензенской области провел перестановки в правительстве

Врио губернатора Пензенской области провел перестановки в правительстве

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко произвел первые перестановки в региональном правительстве, сообщила... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:09

2021-03-29T12:09

2021-03-29T15:36

дело ивана белозерцева

олег мельниченко

пензенская область

политика

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САРАТОВ, 29 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко произвел первые перестановки в региональном правительстве, сообщила пресс-служба кабмина."Все эти решения носят абсолютно промежуточный характер. Дальше в процессе работы будет определяться эффективность наших государственных служащих, будем смотреть, какая идет отдача от их деятельности", — сказал он.Руководить правительством продолжит Николай Симонов, который занимает этот пост с ноября 2015 года."Я хочу Николая Петровича Симонова попросить исполнять обязанности председателя правительства Пензенской области на тот период, пока мы будем проходить избирательную кампанию. Николай Петрович всем хорошо известен, он профессиональный человек, прошел хорошую школу, руководил промышленными предприятиями. Поэтому, Николай Петрович, продолжайте свою работу", — сказал Мельниченко.Пост первого зампреда правительства сохранил за собой Виктор Кувайцев, а Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов остались работать в должности заместителей председателя (все — с приставкой врио).В таком же статусе сохранили должности министры здравоохранения — Александр Никишин, образования — Александр Воронков, культуры — Татьяна Курдова, промышленности — Михаил Торгашин, сельского хозяйства — Роман Калентьев, строительства и дорожного хозяйства — Александр Гришаев, труда, соцзащиты и демографии — Алексей Качан, физкультуры и спорта — Григорий Кабельский, финансов — Любовь Финогеева и экономики — Сергей Капралов.Лариса Рябихина, которая была вице-губернатором, продолжит руководить аппаратом главы региона в ранге зампреда правительства, а Павел Маслов, которого неделю назад назначили врио зампреда, вновь стал начальником управления внутренней политики. Кроме того, на посту руководителя управления пресс-службы губернатора Дину Черемушкину в статусе врио сменил Андрей Попков.Попков рассказал РИА Новости и о перестановках в правительстве. Он пояснил, что зампреды Юрий Денисов, Дмитрий Семенов и Валерий Савин в состав нового правительства не вошли — по словам Мельниченко, они переходят на другую работу.На прошлой неделе президент Владимир Путин отстранил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей. Три дня спустя он назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Олега Мельниченко. Тот первым постановлением отправил в отставку областное правительство, поручив ему продолжать работу до формирования нового кабмина. Мельниченко уже заявил РИА Новости, что планирует баллотироваться в губернаторы.

https://ria.ru/20210327/melnichenko-1603108420.html

https://ria.ru/20210326/melnichenko-1603057473.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, олег мельниченко, пензенская область, политика