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Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете
Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:31
2021-03-29T15:31
2021-03-29T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф.Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета, совершавшего рейс Москва-Симферополь. Видео произошедшего появилось в соцсетях.Комментируя инцидент журналистам, глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что считает нарушение чиновниками установленных для всех правил недопустимым.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым