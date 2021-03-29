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Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:31

2021-03-29T15:31

2021-03-29T15:31

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф.Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета, совершавшего рейс Москва-Симферополь. Видео произошедшего появилось в соцсетях.Комментируя инцидент журналистам, глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что считает нарушение чиновниками установленных для всех правил недопустимым.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым