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Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете
Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:31
2021-03-29T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф.Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета, совершавшего рейс Москва-Симферополь. Видео произошедшего появилось в соцсетях.Комментируя инцидент журналистам, глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что считает нарушение чиновниками установленных для всех правил недопустимым.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика крым

Вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

15:31 29.03.2021
 
© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_VolkВице-премьер республики Крым Евгений Кабанов
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : официальный портал Республики Крым/Anton_Volk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов сообщил, что оштрафован за отказ надеть маску в самолете и намерен заплатить штраф.
Инцидент произошел 23 февраля на борту самолета, совершавшего рейс Москва-Симферополь. Видео произошедшего появилось в соцсетях.
"В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы. После инцидента был составлен административный протокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мною будет исполнено неукоснительно", – сказал Кабанов телеканалу "Крым 24".
Комментируя инцидент журналистам, глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что считает нарушение чиновниками установленных для всех правил недопустимым.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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