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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210329/manizha-1603240862.html
Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи на Евровидении
Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи на Евровидении
Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи на Евровидении, сообщила руководитель НКО мастеров якутской национальной одежды Светлана Максимова в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:06
2021-03-29T10:14
новости культуры
республика саха (якутия)
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
шоу-бизнес
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи на Евровидении, сообщила руководитель НКО мастеров якутской национальной одежды Светлана Максимова в Instagram.Ранее Максимова рассказала РИА Новости о том, что общественная организация предоставит лоскутки для наряда певицы Манижи на конкурсе.Манижа планирует выступить на Евровидении в наряде, сшитом из лоскутков ткани, присланных из всех регионов России. Мать Манижи, Наджиба Усманова, рассказала о том, что сложности имеются с получением лоскутков из Якутии и ХМАО."Наш кусочек из Якутии для костюма сшит и передан! ...Небольшое панно в виде 5 харах (5 глаз), имеющее обережное значение, сшито в технике "кыбытык тигии". Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры. Мы безмерно рады, что приняли участие в призыве певицы от имени "Сахалыы танас". И желаем Маниже яркой карьеры, красочной жизни и пусть предки оберегают нас в нашем пути", - рассказала она.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение", который пройдет 18-22 мая в Роттердаме, она выступит с песней Russian women.
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новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, шоу-бизнес

Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи на Евровидении

08:06 29.03.2021 (обновлено: 10:14 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Якутские швеи передали лоскутки для наряда певицы Манижи на Евровидении, сообщила руководитель НКО мастеров якутской национальной одежды Светлана Максимова в Instagram.
Ранее Максимова рассказала РИА Новости о том, что общественная организация предоставит лоскутки для наряда певицы Манижи на конкурсе.
Манижа планирует выступить на Евровидении в наряде, сшитом из лоскутков ткани, присланных из всех регионов России. Мать Манижи, Наджиба Усманова, рассказала о том, что сложности имеются с получением лоскутков из Якутии и ХМАО.
"Наш кусочек из Якутии для костюма сшит и передан! ...Небольшое панно в виде 5 харах (5 глаз), имеющее обережное значение, сшито в технике "кыбытык тигии". Это традиционное шитье, очень красочное, яркое. Наши бабушки были очень бережливы и терпеливы, создавая из крошечных кусочков шедевры. Мы безмерно рады, что приняли участие в призыве певицы от имени "Сахалыы танас". И желаем Маниже яркой карьеры, красочной жизни и пусть предки оберегают нас в нашем пути", - рассказала она.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение", который пройдет 18-22 мая в Роттердаме, она выступит с песней Russian women.
 
Республика Саха (Якутия)Новости культурыManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Шоу-бизнес
 
 
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