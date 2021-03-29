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https://ria.ru/20210329/mafiozi-1603338391.html
Беглого итальянского мафиози на Доминикане выдал кулинарный YouTube-канал
Беглого итальянского мафиози на Доминикане выдал кулинарный YouTube-канал
Власти Доминиканской республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал на Youtube канал с рецептами итальянской кухни, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:33
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РИМ, 29 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Доминиканской республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал на Youtube канал с рецептами итальянской кухни, сообщает государственная полиция.Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ордера на арест за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов "ндрангеты" в южной провинции Реджо-Калабрия. Спустя семь лет его обнаружили на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики.Беглый мафиози вел тихую жизнь, ничем не выделяясь среди представителей местной итальянской общины и "оставаясь призраком для тех, кто его искал". Вместе с женой Биар вел канал на Youtube, где публиковал ролики, посвященные блюдам итальянской кухни.Арест Биара состоялся на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглый преступник под конвоем прилетел в Милан.
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youtube, интерпол, милан, италия, коста-рика, в мире

Беглого итальянского мафиози на Доминикане выдал кулинарный YouTube-канал

17:33 29.03.2021 (обновлено: 17:35 29.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/ Holiday4free_comДоминикана
Доминикана - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Pixabay / Pixabay/ Holiday4free_com
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РИМ, 29 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Доминиканской республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал на Youtube канал с рецептами итальянской кухни, сообщает государственная полиция.
Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ордера на арест за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов "ндрангеты" в южной провинции Реджо-Калабрия. Спустя семь лет его обнаружили на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики.
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Беглый мафиози вел тихую жизнь, ничем не выделяясь среди представителей местной итальянской общины и "оставаясь призраком для тех, кто его искал". Вместе с женой Биар вел канал на Youtube, где публиковал ролики, посвященные блюдам итальянской кухни.
"Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появился без лица", - говорится в сообщении.
Арест Биара состоялся на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглый преступник под конвоем прилетел в Милан.
 
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