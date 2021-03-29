https://ria.ru/20210329/mafiozi-1603338391.html

Беглого итальянского мафиози на Доминикане выдал кулинарный YouTube-канал

Беглого итальянского мафиози на Доминикане выдал кулинарный YouTube-канал

Власти Доминиканской республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал на Youtube канал с рецептами итальянской кухни, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:33

2021-03-29T17:33

2021-03-29T17:35

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РИМ, 29 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Власти Доминиканской республики выдали Италии скрывавшегося от правосудия мафиози, который создал на Youtube канал с рецептами итальянской кухни, сообщает государственная полиция.Марк Ферен Клод Биар с 2014 года скрывался от ордера на арест за участие в наркоторговле, организованной одним из кланов "ндрангеты" в южной провинции Реджо-Калабрия. Спустя семь лет его обнаружили на курорте Бока-Чика в Доминиканской республике, куда он переехал из Коста-Рики.Беглый мафиози вел тихую жизнь, ничем не выделяясь среди представителей местной итальянской общины и "оставаясь призраком для тех, кто его искал". Вместе с женой Биар вел канал на Youtube, где публиковал ролики, посвященные блюдам итальянской кухни.Арест Биара состоялся на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола с различными следственными органами Италии. В понедельник беглый преступник под конвоем прилетел в Милан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/ubiystvo-1603263277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, интерпол, милан, италия, коста-рика, в мире