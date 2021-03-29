https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html

Лукашенко призвал разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие"

Лукашенко призвал разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно жестко разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие", с остальными – разговаривать. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:48

2021-03-29T11:48

2021-03-29T11:48

протесты в белоруссии

наталья кочанова

мвд белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

минская область

минск

белоруссия

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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно жестко разбираться с оппозицией, которая "берется за оружие", с остальными – разговаривать."Надо работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем. Но основная-то масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в республике. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко в этой связи дал отдельное поручение председателю Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталье Кочановой, которая также является уполномоченным президента по городу Минску."Смотрите за порядком. Надо каждый день работать, как это вы делали на протяжении зимы. Поэтому есть и результат. Люди у нас не идиоты. Они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете? Они чувствуют, что их просто подставляют, и мы это видим внутри страны", - подчеркнул глава государства.Белорусская оппозиция ранее заявляла о планах провести на прошлой неделе массовые акции протеста в Минске и других городах. Однако, как заявляло МВД, незаконных массовых мероприятий не было зафиксировано, протестная активность приближена к нулю. Правоохранители провели точечные задержания.МВД Белоруссии 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще один – в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с оппозиционной инициативой BYPOL, от ее представителя получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210328/zabastovki-1603225147.html

https://ria.ru/20210327/belorussiya-1603103837.html

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белоруссия

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наталья кочанова, мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, в мире