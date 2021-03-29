https://ria.ru/20210329/leonardo-1603010693.html

Эйдан Тернер рассказал, как снимался в сериале о тайнах Леонардо да Винчи

Эйдан Тернер рассказал, как снимался в сериале о тайнах Леонардо да Винчи

Если написать в строке поиска "Леонардо да Винчи", то в топе запросов окажутся его изобретения, биография и, конечно же, "Тайная вечеря". Новый сериал с Эйданом РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:00

2021-03-29T08:00

2021-03-29T13:37

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леонардо

леонардо да винчи

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италия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Если написать в строке поиска "Леонардо да Винчи", то в топе запросов окажутся его изобретения, биография и, конечно же, "Тайная вечеря". Новый сериал с Эйданом Тернером "Леонардо" расскажет обо всем этом — и даже больше. В том числе — о трудном детстве мастера, его непростых отношениях с родственниками, секретах создания знаменитых полотен. Почему надо смотреть этот сериал, причем тут "Хороший доктор" Фредди Хаймор и как проект связан с Россией — в материале РИА Новости.Изгой, одиночка и бунтарь У большинства при разговоре о да Винчи в памяти всплывают "Мона Лиза", "Тайная вечеря" и, может быть, "Витрувианский человек". После просмотра сериала вы определенно посмотрите на эти работы иначе. Но главное — "Леонардо" помогает разобраться, как подмастерье из города Винчи стал великим.Так что Эйдан и создатели проекта решили сосредоточиться на эмоциональной сути художника и личности, скрывающейся за легендой. А происходило за маской гения многое. Тут и похожие на вулкан отношения с подругой Катериной да Кремона, и обвинения в содомии, и необходимость постоянно иметь дело с завистливыми коллегами, которые следили за мастером и пытались подставить.Кроме того, у да Винчи были непростые отношения с отцом, его воспитывали бабушка и дедушка — его взросление нельзя назвать очень счастливым."Это определенно повлияло на него. Сериал фокусируется на нескольких темах, и одна из главных — доверие. Я думаю, Леонардо было сложно доверять людям, отчасти из-за детских переживаний. То же самое с художником: каждый мастер уязвим, ведь ты показываешь свое искусство, которое пропускаешь через себя, другим людям", — размышляет Эйдан.А Леонардо кто?Ирландец Эйдан Тернер известен по ролям гнома Кили в "Хоббите", капитана Полдарка в одноименном сериале и прерафаэлита Данте Габриэля Россетти в "Отчаянных романтиках". Кстати, актер сам увлекается рисованием и, по собственному признанию, написал много картин за последний год. Так что это отчасти облегчило ему задачу вжиться в роль.Правда, некоторые критики возмутились выбором актера на главную роль: считается, что у да Винчи были светлые волосы, а Тернер в кадре щеголяет натуральными темными кудрями. Но эту помарку создателям можно простить. Тем более что в целом каст проекта выглядит более чем убедительно. Да и сам Эйдан излишне скромен, не переоценивает себя и признается, что играть "такую глыбу и гения страшновато".Компанию ему составляет неузнаваемый с накладной бородой и в вычурном шапероне "Хороший доктор" Фредди Хаймор (он также известен по роли в фильме "Чарли и шоколадная фабрика"). Актер играет выдуманного персонажа, полицейского детектива Стефано Джиральди, который расследует обвинение да Винчи в убийстве. Он расспрашивает мастера о прошлом и таким образом создает канву повествования.Подругой гения, его музой и натурщицей Катериной да Кремоной стала Матильда Де Анджелис из "Отыграть назад", а знаменитым мастером Верроккьо — не менее великий Джанкарло Джаннини. Он играл в бондиане, работал с Лукино Висконти ("Невинный"), Райнером Фассбиндером ("Лили Марлен"), Григорием Чухраем (в картине "Жизнь прекрасна"). "Русский след" при желании можно найти везде.Отличную работу проделали кастинг-директоры по массовке. На общих планах в кадр попадает такое количество аутентичных и колоритных лиц, что становится понятно, почему зарисовки итальянских художников настолько самобытны. И костюмы не заставят сомневаться в реальности происходящего: платьям, камзолам, накидкам и украшениям место как минимум в музее.Приключения да ВинчиКаждый из восьми эпизодов шоу посвящен одному из произведений да Винчи в живописи, архитектуре, скульптуре. Работу над сериалом начали до локдауна в Италии и продолжили уже в период пандемии. Удивительно, но на атмосфере и визуальном ряде это никак не отразилось. Здесь достаточно многолюдных сцен, несколько весьма откровенных, да и съемок в закрытых помещениях хватает. Но без непростых моментов все равно не обошлось."Что было самым трудным, кроме постоянной смены париков?" — полушутя размышляет Тернер (в сериале в разные годы у да Винчи меняется длина волос и бороды).Пожалуй, сам факт того, что он играл легендарного человека, который буквально давил своими свершениями. Непросто было отделаться от сравнений в стиле "а чего ты достиг в этом возрасте?".Да и мастерство притворства никто не отменял. Как известно, Леонардо был левшой. "Прозвучит тривиально, но когда ты играешь художника, хочешь быть аутентичным. Я правша — мне пришлось учиться. Я все делал левой, чтобы адаптироваться. И во всех сценах в мастерских, где Леонардо работает над черновиками или зарисовками, вы видите меня и мои руки. В общем, я пытался казаться опытным в том, где совсем таким не был", — признается актер. Красива в сериале не только общая картинка. Создатели пытаются показать мир глазами Леонардо, объясняя, как он создавал работы. Игра света и тени, мастерство смешивания красок, изобретение новых технических приспособлений — проект можно назвать мастер-классом по рисунку.Еще мы узнаем, в чем да Винчи находил красоту. Например, в отличие от Микеланджело, его раздражали классические греческие позы моделей.Мастер был тонким наблюдателем, одержимым деталями. Это интересно показано в сериале — как зрителя удивляют зарисовки и картины да Винчи, таким же сюрпризом станут внезапно вырастающие крылья из спины модели и дым от свечи, который трансформируется в птиц.Сериал получился красочным рассказом о гении, который изменил мир искусства и не только.Сериал "Леонардо" выходит на "Амедиатеке".

https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html

италия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, леонардо, леонардо да винчи, григорий чухрай, италия