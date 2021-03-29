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В Новгородской области дети провалились под лед
В Новгородской области дети провалились под лед
Двое детей провалились под лед в Новгородской области, один из них утонул, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:56
2021-03-29T16:56
новгородская область
чудово
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Двое детей провалились под лед в Новгородской области, один из них утонул, сообщает региональное СУСК РФ.Инцидент произошел в городе Чудово.В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20210329/led-1603241102.html
новгородская область
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новгородская область, чудово, происшествия

В Новгородской области дети провалились под лед

16:56 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Двое детей провалились под лед в Новгородской области, один из них утонул, сообщает региональное СУСК РФ.
Инцидент произошел в городе Чудово.
"По предварительным данным, несовершеннолетний мальчик находился еще с двумя детьми в центре города Чудово. В какой-то момент дети зашли играть на лед водоема, где двое из них провалились под лед. Одному мальчику удалось спастись. Второй ребенок утонул", - говорится в сообщении.
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В Приморье два человека погибли, провалившись под лед
В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка.
"Сотрудники ведомства в настоящее время проводят осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные и иные действия для установления обстоятельств инцидента. Для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщает ведомство.
 
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