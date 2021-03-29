https://ria.ru/20210329/led-1603330651.html

В Новгородской области дети провалились под лед

В Новгородской области дети провалились под лед

Двое детей провалились под лед в Новгородской области, один из них утонул, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:56

2021-03-29T16:56

2021-03-29T16:56

новгородская область

чудово

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Двое детей провалились под лед в Новгородской области, один из них утонул, сообщает региональное СУСК РФ.Инцидент произошел в городе Чудово.В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20210329/led-1603241102.html

новгородская область

чудово

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новгородская область, чудово, происшествия