https://ria.ru/20210329/led-1603241102.html

В Приморье два человека погибли, провалившись под лед

В Приморье два человека погибли, провалившись под лед

Два человека утонули, провалившись под лед на реке в Приморье, тело одного до сих пор ищут, сообщает в понедельник краевое государственное казенное учреждение... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:12

2021-03-29T08:12

2021-03-29T08:12

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на реке в Приморье, тело одного до сих пор ищут, сообщает в понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.Спасатели вновь напоминают о том, что выходить на лед уже опасно. Из-за потепления он разрушается, на большинстве рек края отмечается увеличение промоин. Вскрылись ото льда малые реки южных, юго-восточных, западных районов и отдельные участки в верховьях рек центральных районов.

https://ria.ru/20210324/lyzhnik-1602658655.html

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2021

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происшествия