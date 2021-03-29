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В Приморье два человека погибли, провалившись под лед
В Приморье два человека погибли, провалившись под лед
Два человека утонули, провалившись под лед на реке в Приморье, тело одного до сих пор ищут, сообщает в понедельник краевое государственное казенное учреждение... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:12
2021-03-29T08:12
2021-03-29T08:12
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на реке в Приморье, тело одного до сих пор ищут, сообщает в понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.Спасатели вновь напоминают о том, что выходить на лед уже опасно. Из-за потепления он разрушается, на большинстве рек края отмечается увеличение промоин. Вскрылись ото льда малые реки южных, юго-восточных, западных районов и отдельные участки в верховьях рек центральных районов.
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происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на реке в Приморье, тело одного до сих пор ищут, сообщает в понедельник краевое государственное казенное учреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС.
"Под лед провалились и утонули два человека. Инцидент произошел в субботу, 27 марта, в районе Тавричанского Лимана на реке Амба Хасанского района. Утром 28 марта на поиски была направлена водолазная группа из Владивостока. В результате поисков один из утонувших был обнаружен, им оказался житель Владивостока 1957 года рождения. Его тело передали полиции. Поиски второго утонувшего продолжаются", - говорится в сообщении.
Спасатели вновь напоминают о том, что выходить на лед уже опасно. Из-за потепления он разрушается, на большинстве рек края отмечается увеличение промоин. Вскрылись ото льда малые реки южных, юго-восточных, западных районов и отдельные участки в верховьях рек центральных районов.