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На Москве-реке спасли велосипедистов с отколовшейся льдины
На Москве-реке спасли велосипедистов с отколовшейся льдины
Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двух велосипедистов, которые находились в 100 метрах от берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:54
2021-03-29T20:07
россия
гочсипб
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двух велосипедистов, которые находились в 100 метрах от берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Он отметил, что молодые люди сначала отказались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на спасательное судно.Собеседник агентства добавил, что прибывшие на поисково-спасательную станцию "Кожухово" сотрудники полиции провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу.
https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html
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россия, гочсипб, происшествия, москва

На Москве-реке спасли велосипедистов с отколовшейся льдины

19:54 29.03.2021 (обновлено: 20:07 29.03.2021)
 
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ МосквыСпасатели сняли с отколовшейся льдины на Москва-реке двух велосипедистов
Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москва-реке двух велосипедистов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Департамент ГОЧСиПБ Москвы
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двух велосипедистов, которые находились в 100 метрах от берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

"В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами", - сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что молодые люди сначала отказались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на спасательное судно.
Собеседник агентства добавил, что прибывшие на поисково-спасательную станцию "Кожухово" сотрудники полиции провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу.

"В сопровождении наряда полиции молодые люди убыли со станции для дальнейших разбирательств", - резюмировал собеседник агентства.

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