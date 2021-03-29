https://ria.ru/20210329/ldina-1603361854.html
На Москве-реке спасли велосипедистов с отколовшейся льдины
На Москве-реке спасли велосипедистов с отколовшейся льдины
Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двух велосипедистов, которые находились в 100 метрах от берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:54
2021-03-29T19:54
2021-03-29T20:07
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двух велосипедистов, которые находились в 100 метрах от берега, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.Он отметил, что молодые люди сначала отказались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на спасательное судно.Собеседник агентства добавил, что прибывшие на поисково-спасательную станцию "Кожухово" сотрудники полиции провели с велосипедистами-экстремалами профилактическую беседу.
https://ria.ru/20210326/spasateli-1603005652.html
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