Подозреваемый в убийстве медсестры под Курском признал вину
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
РЯЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Курской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал врачу анестезиологу-реаниматологу Фатежской районной больницы меру пресечения в виде заключения под стражу, мужчина вину признал, сообщается на сайте райсуда.
В воскресенье региональный главк СК РФ сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта мужчина, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" стал ее избивать, а также давить рукой в область шеи. Смерть девушки наступила от асфиксии. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Сегодня Фатежским районным судом Курской области рассмотрено ходатайство следователя Золотухинского МСО СУСК России по Курской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу врачу анестезиологу-реаниматологу ОБУЗ "Фатежская ЦРБ", который обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), санкция которой предусматривает наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении суда.
Уточняется, что обвиняемый признал вину, просил отправить его под домашний арест. Адвокат поддержал его позицию.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Похороны девушки состоялись в понедельник, уточняется в сообщении. "О подозреваемом известно то, что он 1990 года рождения, является жителем Курска, женат, детей не имеет, ранее к уголовной ответственности не привлекался", - добавил суд.