https://ria.ru/20210329/kursk-1603325464.html

Подозреваемый в убийстве медсестры под Курском признал вину

Подозреваемый в убийстве медсестры под Курском признал вину

Суд в Курской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал врачу анестезиологу-реаниматологу Фатежской районной больницы меру пресечения в виде... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:35

2021-03-29T16:35

2021-03-29T16:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

курск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

РЯЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Курской области удовлетворил ходатайство следователя и избрал врачу анестезиологу-реаниматологу Фатежской районной больницы меру пресечения в виде заключения под стражу, мужчина вину признал, сообщается на сайте райсуда.В воскресенье региональный главк СК РФ сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта мужчина, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" стал ее избивать, а также давить рукой в область шеи. Смерть девушки наступила от асфиксии. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве."Сегодня Фатежским районным судом Курской области рассмотрено ходатайство следователя Золотухинского МСО СУСК России по Курской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу врачу анестезиологу-реаниматологу ОБУЗ "Фатежская ЦРБ", который обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), санкция которой предусматривает наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении суда.Уточняется, что обвиняемый признал вину, просил отправить его под домашний арест. Адвокат поддержал его позицию.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Похороны девушки состоялись в понедельник, уточняется в сообщении. "О подозреваемом известно то, что он 1990 года рождения, является жителем Курска, женат, детей не имеет, ранее к уголовной ответственности не привлекался", - добавил суд.

https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602292441.html

https://ria.ru/20210324/srochnik-1602663150.html

россия

курская область

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курск, происшествия