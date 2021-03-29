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На Кубани в 2021 году ожидают 16 миллионов туристов
На Кубани в 2021 году ожидают 16 миллионов туристов
По прогнозам местных властей, туристический поток на курорты Кубани в 2021 году составит 16 миллионов человек, сообщила и.о. министра курортов, туризма и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:24
2021-03-29T17:24
2021-03-29T18:10
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СОЧИ, 29 мар — РИА Новости. По прогнозам местных властей, туристический поток на курорты Кубани в 2021 году составит 16 миллионов человек, сообщила и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина."Наш прогнозный план по общему туристическому потоку на 2021 год строится исходя из возможности или невозможности проведения событийных мероприятий. И здесь у нас люфт до двух миллионов человек. То есть мы даем прогноз, что приедут около 14,5 миллионов гостей, а если будет событийный туризм, то 16 миллионов", — уточнила она.Также Мария Золотухина отметила, что в прошлом году экономика Краснодарского края лишилась части дохода от туристической отрасли из-за пандемии. Однако даже в условиях ограничений регион показал себя на достойном уровне.По ее словам, в прошлом году из-за пандемии турпоток снизился примерно на 30 процентов. "Много это или нет? Если сравнивать с нашими прямыми конкурентами, например, с Турцией, то нет, ведь она потеряла более 70 процентов туристов. Поэтому, как мне видится, мы достойно прошли период ограничений", — заявила Золотухина.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, новости - туризм, турция, краснодарский край
СОЧИ, 29 мар — РИА Новости. По прогнозам местных властей, туристический поток на курорты Кубани в 2021 году составит 16 миллионов человек, сообщила и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.
"Наш прогнозный план по общему туристическому потоку на 2021 год строится исходя из возможности или невозможности проведения событийных мероприятий. И здесь у нас люфт до двух миллионов человек. То есть мы даем прогноз, что приедут около 14,5 миллионов гостей, а если будет событийный туризм, то 16 миллионов", — уточнила она.
Также Мария Золотухина отметила, что в прошлом году экономика Краснодарского края лишилась части дохода от туристической отрасли из-за пандемии. Однако даже в условиях ограничений регион показал себя на достойном уровне.
По ее словам, в прошлом году из-за пандемии турпоток снизился примерно на 30 процентов. "Много это или нет? Если сравнивать с нашими прямыми конкурентами, например, с Турцией, то нет, ведь она потеряла более 70 процентов туристов. Поэтому, как мне видится, мы достойно прошли период ограничений", — заявила Золотухина.