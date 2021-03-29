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В Госдуме оценили слова Климкина об "ошибке" в стратегии Украины по Крыму
В Госдуме оценили слова Климкина об "ошибке" в стратегии Украины по Крыму
Усилия Киева по возвращению Крыма напрасны, кто бы этим ни занимался, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:34
2021-03-29T09:34
2021-03-29T11:46
павел климкин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Усилия Киева по возвращению Крыма напрасны, кто бы этим ни занимался, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал принятую накануне стратегию деоккупации полуострова и назвал фундаментальной ошибкой передачу подготовки реализации проекта кабмину. По мнению Климкина, этим должен заниматься СНБО.По его мнению, Климкин потерял свое место в политике и теперь пытается восстановить его с помощью громких заявлений."Крымчане не собираются "деоккупироваться" и в услугах украинской власти не нуждаются", — добавил парламентарий.Он также отметил, что с 2014 года украинские политики так и не поняли, что значит управление государством, а Крым для них — лишь повод для внутренних интриг.Регион вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство жителей полуострова. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".
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павел климкин, дмитрий белик, госдума рф, киев, украина, в мире
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости.
Усилия Киева по возвращению Крыма напрасны, кто бы этим ни занимался, заявил РИА Новости депутат Госдумы
от Крыма Дмитрий Белик
.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
раскритиковал принятую накануне стратегию деоккупации полуострова и назвал фундаментальной ошибкой передачу подготовки реализации проекта кабмину. По мнению Климкина, этим должен заниматься СНБО.
"Майдан — вот что было фундаментальной ошибкой страны, а не передача полномочий кабинету министров Украины. Но для Климкина признать этот факт — неприемлемо, ведь по сути он такой же путчист, как и Турчинов с Яценюком", — прокомментировал Белик РИА Новости.
По его мнению, Климкин потерял свое место в политике и теперь пытается восстановить его с помощью громких заявлений.
"Крымчане не собираются "деоккупироваться" и в услугах украинской власти не нуждаются", — добавил парламентарий.
Он также отметил, что с 2014 года украинские политики так и не поняли, что значит управление государством, а Крым для них — лишь повод для внутренних интриг.
Регион вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство жителей полуострова. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".