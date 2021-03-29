https://ria.ru/20210329/krym-1603248013.html

В Госдуме оценили слова Климкина об "ошибке" в стратегии Украины по Крыму

В Госдуме оценили слова Климкина об "ошибке" в стратегии Украины по Крыму

Усилия Киева по возвращению Крыма напрасны, кто бы этим ни занимался, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:34

2021-03-29T09:34

2021-03-29T11:46

павел климкин

дмитрий белик

госдума рф

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594686569_0:65:2977:1740_1920x0_80_0_0_73a3797599867dcfe0d96dd2531ad763.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Усилия Киева по возвращению Крыма напрасны, кто бы этим ни занимался, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал принятую накануне стратегию деоккупации полуострова и назвал фундаментальной ошибкой передачу подготовки реализации проекта кабмину. По мнению Климкина, этим должен заниматься СНБО.По его мнению, Климкин потерял свое место в политике и теперь пытается восстановить его с помощью громких заявлений."Крымчане не собираются "деоккупироваться" и в услугах украинской власти не нуждаются", — добавил парламентарий.Он также отметил, что с 2014 года украинские политики так и не поняли, что значит управление государством, а Крым для них — лишь повод для внутренних интриг.Регион вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство жителей полуострова. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".

https://ria.ru/20210328/krym-1603163162.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел климкин, дмитрий белик, госдума рф, киев, украина, в мире