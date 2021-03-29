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Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook назвал "фундаментальную ошибку" в принятой в стране стратегии "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T01:58
2021-03-29T02:00
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
павел климкин
владимир зеленский
москва
республика крым
севастополь
киев
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Климкин рассказал, как Зеленский ошибся из-за Крыма
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook назвал "фундаментальную ошибку" в принятой в стране стратегии "деоккупации" Крыма.Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий документ. План его реализации должно подготовить правительство страны. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и "полного украинского суверенитета" над полуостровом.Он пояснил, что кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб, и выразил мнение, что заниматься реализацией стратегии по "деоккупации" полуострова должен СНБО.Помимо этого, Климкин отметил, что анализировать утвержденную Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленноРанее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по изменению статуса Крыма — нелегитимные, они будут восприниматься как агрессия против России. Захарова подчеркнула, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
https://ria.ru/20210328/krym-1603215798.html
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, павел климкин, владимир зеленский, москва, республика крым, севастополь, киев, украина, в мире

Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму

01:58 29.03.2021 (обновлено: 02:00 29.03.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook назвал "фундаментальную ошибку" в принятой в стране стратегии "деоккупации" Крыма.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий документ. План его реализации должно подготовить правительство страны. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и "полного украинского суверенитета" над полуостровом.
"Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все "утонет" в нашей бюрократии", — написал Климкин.
Он пояснил, что кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб, и выразил мнение, что заниматься реализацией стратегии по "деоккупации" полуострова должен СНБО.
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Помимо этого, Климкин отметил, что анализировать утвержденную Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленно
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по изменению статуса Крыма — нелегитимные, они будут восприниматься как агрессия против России. Захарова подчеркнула, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
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РоссияДмитрий КулебаМария ЗахароваПавел КлимкинВладимир ЗеленскийМоскваРеспублика КрымСевастопольКиевУкраинаВ мире
 
 
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