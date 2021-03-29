https://ria.ru/20210329/krym-1603233146.html

Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму

Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook назвал "фундаментальную ошибку" в принятой в стране стратегии "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T01:58

2021-03-29T01:58

2021-03-29T02:00

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мария захарова

павел климкин

владимир зеленский

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Климкин рассказал, как Зеленский ошибся из-за Крыма

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook назвал "фундаментальную ошибку" в принятой в стране стратегии "деоккупации" Крыма.Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил соответствующий документ. План его реализации должно подготовить правительство страны. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в этом направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и "полного украинского суверенитета" над полуостровом.Он пояснил, что кабмин не сможет координировать работу украинских спецслужб, и выразил мнение, что заниматься реализацией стратегии по "деоккупации" полуострова должен СНБО.Помимо этого, Климкин отметил, что анализировать утвержденную Зеленским стратегию, не зная ее закрытой части, бессмысленноРанее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по изменению статуса Крыма — нелегитимные, они будут восприниматься как агрессия против России. Захарова подчеркнула, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".

https://ria.ru/20210328/krym-1603215798.html

https://ria.ru/20210327/spetsoperatsiya-1603137875.html

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киев

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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, павел климкин, владимир зеленский, москва, республика крым, севастополь, киев, украина, в мире