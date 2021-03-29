https://ria.ru/20210329/krasa-1603366735.html

Уволенная "Краса Росгвардии" пообещала "восстановить справедливость"

Уволенная "Краса Росгвардии" пообещала "восстановить справедливость"

Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова в беседе с порталом e1.ru рассказала о желании вернуться в ведомство. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:41

2021-03-29T20:41

2021-03-29T20:42

россия

анна храмцова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывшая "Краса Росгвардии" Анна Храмцова в беседе с порталом e1.ru рассказала о желании вернуться в ведомство."Я считаю, что мой проступок не соответствует наказанию, я обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость", — сказала она.Храмцова также призналась, что ей нравилось работать в Росгвардии."У меня более десяти лет выслуги. Я десять лет служила людям, мне нравилось им помогать, быть востребованной. <…> А сейчас я нигде не работаю, как маргинал. Сейчас для меня первостепенно восстановиться на работе", — посетовала она.Ранее девушка подала на бывшее начальство в суд, чтобы восстановиться в прежней должности. В разговоре с журналистами Храмцова отметила, что второе заседание по ее делу пройдет 30 марта в Ленинском районном суде.В декабре Храмцову уволили из Росгвардии из-за видео в Instagram, на котором в кадр попали служебные помещения. В пресс-службе свердловского управления ведомства уточнили, что увольнение связано с нарушением условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.

https://ria.ru/20210210/krasa-1596837483.html

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россия

свердловская область

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россия, анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, общество