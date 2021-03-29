https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603286552.html

Ученые объяснили, почему вирус SARS-CoV-2 заразнее своих предшественников

Ученые объяснили, почему вирус SARS-CoV-2 заразнее своих предшественников

Американские ученые выяснили, что сила взаимодействия между спайковым белком вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с рецепторами ACE2 в клетках человека... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:24

2021-03-29T13:24

2021-03-29T16:23

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603277358_0:274:357:475_1920x0_80_0_0_73f61c25b05ddde98118783ce743e15a.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что сила взаимодействия между спайковым белком вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с рецепторами ACE2 в клетках человека намного выше по сравнению с другими коронавирусами. Этим, по мнению авторов, во многом объясняются более высокая скорость и широта распространения новой коронавирусной инфекции по сравнению с атипичной пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-1, в 2002–2004 годах. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophysical Journal.Известно, что для проникновения в клетки человека коронавирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 используют рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), с которым они связываются посредством гибких выростов спайкового белка (S-белка), составляющих "корону" вируса. Исследователи из Лихайского университета в США разработали технологию количественного определения силы взаимодействия между S-белком и рецептором ACE2. "Нашей целью было количественно охарактеризовать вирус SARS-CoV-2 и изучить белок-белковые взаимодействия, происходящие во время его вторжения в клетки человека, чтобы лучше понять механизмы, которые делают этот процесс таким успешным", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Фрэнка Чжана (Frank Zhang), доцента кафедр биоинженерии и машиностроения и механики.Оказалось, что взаимодействие между спайковым белком SARS-CoV-2 и рецепторами ACE2 намного сильнее, чем взаимодействие между структурно идентичным белком SARS-CoV-1 и теми же рецепторами. Используя комбинацию методов силовой спектроскопии одиночных молекул и моделирования молекулярной динамики, авторы выяснили, что причина этого — в ранее неизвестном взаимодействии между шипом SARS-CoV-2 и гликанами ACE2 — группами сахаров, прикрепленными к поверхности рецепторов. "После того, как мы удалили все гликаны ACE2 и снова измерили силу взаимодействия, мы увидели, что сила взаимодействия S-белка SARS-CoV-2 с ACE2 упала до уровней, аналогичных SARS-CoV-1", — говорит Чжан.Исследователи считают, что наличие этого взаимодействия объясняет усиленную связь вирус-клетка и более высокий уровень заражения COVID-19 по сравнению с аналогичным вирусом, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2004 годах."Мы были удивлены, обнаружив, что специфическое взаимодействие между гликанами ACE2 и шиповым белком SARS-CoV-2 делает сцепление вируса с клетками таким прочным", — говорит один из авторов исследования Вонпил Им (Wonpil Im), профессор биоинженерии, информатики, химии и биологических наук, заведующий кафедры здравоохранения, науки и техники в Лихайском университете.Чтобы прийти к этим результатам, ученые разработали инновационную методику измерения силы отрыва спайкового белка от рецептора ACE2 с помощью изучения движения одиночных молекул и последующего моделирования молекулярной динамики всей сложной системы.Авторы надеются, что полученные ими данные станут основой для разработки новых стратегий выявления, профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, а также для создания новых вакцин против COVID-19.

https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html

https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601664147.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша