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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:23
2021-03-29T12:23
2021-03-29T12:50
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти, динамика пока, можно с осторожным оптимизмом ее констатировать", - сказал Песков.
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