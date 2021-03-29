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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:23
2021-03-29T12:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти, динамика пока, можно с осторожным оптимизмом ее констатировать", - сказал Песков.
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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом

12:23 29.03.2021 (обновлено: 12:50 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе
Люди в подземном пешеходном переходе - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация внушает осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, сейчас пока надо делать сноску на санитарные наши власти, динамика пока, можно с осторожным оптимизмом ее констатировать", - сказал Песков.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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