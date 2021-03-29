https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603269589.html

Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20% через 2 недели из-за активных прогулок в первые теплые выходные, заявил РИА Новости врач-инфекционист,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:03

2021-03-29T12:03

2021-03-29T12:06

николай малышев

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20% через 2 недели из-за активных прогулок в первые теплые выходные, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно", - рассказал Малышев, отвечая на вопрос, может ли быть всплеск по коронавирусу после первых теплых выходных, когда москвичи активно гуляли.По его словам, всплеск может произойти примерно через 2 недели, число заболевших может вырасти на 10-20%.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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