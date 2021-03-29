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Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20% через 2 недели из-за активных прогулок в первые теплые выходные, заявил РИА Новости врач-инфекционист,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:03
2021-03-29T12:06
николай малышев
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20% через 2 недели из-за активных прогулок в первые теплые выходные, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно", - рассказал Малышев, отвечая на вопрос, может ли быть всплеск по коронавирусу после первых теплых выходных, когда москвичи активно гуляли.По его словам, всплеск может произойти примерно через 2 недели, число заболевших может вырасти на 10-20%.
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николай малышев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Инфекционист оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

12:03 29.03.2021 (обновлено: 12:06 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Москве может вырасти на 10-20% через 2 недели из-за активных прогулок в первые теплые выходные, заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно", - рассказал Малышев, отвечая на вопрос, может ли быть всплеск по коронавирусу после первых теплых выходных, когда москвичи активно гуляли.
По его словам, всплеск может произойти примерно через 2 недели, число заболевших может вырасти на 10-20%.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаНиколай МалышевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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