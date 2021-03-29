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В Москве выявили 1612 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1612 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1 612, Санкт-Петербурге - 697, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:27
2021-03-29T11:27
2021-03-29T11:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1 612, Санкт-Петербурге - 697, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Туве - по 1.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество