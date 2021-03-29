https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603263145.html

В Москве выявили 1612 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1612 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1 612, Санкт-Петербурге - 697, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:27

2021-03-29T11:27

2021-03-29T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 1 612, Санкт-Петербурге - 697, Подмосковье - 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество