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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603234038.html
В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружили не зарегистрированную ранее мутацию коронавируса, сообщил в Twitter руководитель... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:29
2021-03-29T02:51
омар шеры
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
андрей бабиш
чехия
прага
брно
в мире
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Обнаружена неизвестная ранее мутация COVID-19
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ПРАГА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружили не зарегистрированную ранее мутацию коронавируса, сообщил в Twitter руководитель лаборатории, известный в стране эпидемиолог Омар Шеры.По словам эксперта, новая мутация коронавируса не опаснее распространившейся в республике британской мутации. Кроме того, две недели назад премьер Андрей Бабиш объявил о появлении в Чехии первых пациентов с южноафриканской мутацией COVID-19.Сейчас в десятимиллионной Чехии коронавирусом заражены 173,5 тысячи человек, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заболели 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, умерли 25,8 тысячи человек.Режим чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничил общественную жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, благодаря некоторому улучшению эпидемиологической ситуации в стране в последние недели, кабмин может рассмотреть ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.
https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html
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омар шеры, коронавирус covid-19, андрей бабиш, чехия, прага, брно, в мире

В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19

02:29 29.03.2021 (обновлено: 02:51 29.03.2021)
 
© REUTERS / David W CernyСотрудники неотложной медицинской помощи Праги с пациентом в Ческа-Липа
Сотрудники неотложной медицинской помощи Праги с пациентом в Ческа-Липа - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / David W Cerny
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ПРАГА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружили не зарегистрированную ранее мутацию коронавируса, сообщил в Twitter руководитель лаборатории, известный в стране эпидемиолог Омар Шеры.

"Речь идет о мутации так называемого Spike-протеина. Это характерный протеин, проявляющийся на поверхности вируса SARS-CoV-2. Именно на противодействие ему нацелены используемые ныне вакцины", — написал Шеры.

По словам эксперта, новая мутация коронавируса не опаснее распространившейся в республике британской мутации. Кроме того, две недели назад премьер Андрей Бабиш объявил о появлении в Чехии первых пациентов с южноафриканской мутацией COVID-19.
Сейчас в десятимиллионной Чехии коронавирусом заражены 173,5 тысячи человек, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заболели 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, умерли 25,8 тысячи человек.
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Режим чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничил общественную жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.
Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, благодаря некоторому улучшению эпидемиологической ситуации в стране в последние недели, кабмин может рассмотреть ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.
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