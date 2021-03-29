https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603234038.html

В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19

В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19

Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружили не зарегистрированную ранее мутацию коронавируса, сообщил в Twitter руководитель... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:29

2021-03-29T02:29

2021-03-29T02:51

омар шеры

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андрей бабиш

чехия

прага

брно

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Обнаружена неизвестная ранее мутация COVID-19

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602937949_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_dab4e93bb46184e688dd26db5ef20453.jpg

ПРАГА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудники лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно обнаружили не зарегистрированную ранее мутацию коронавируса, сообщил в Twitter руководитель лаборатории, известный в стране эпидемиолог Омар Шеры.По словам эксперта, новая мутация коронавируса не опаснее распространившейся в республике британской мутации. Кроме того, две недели назад премьер Андрей Бабиш объявил о появлении в Чехии первых пациентов с южноафриканской мутацией COVID-19.Сейчас в десятимиллионной Чехии коронавирусом заражены 173,5 тысячи человек, из них 7,3 тысячи госпитализированы. В целом за период пандемии в стране заболели 1,515 миллиона человек, выздоровели 1,315 миллиона, умерли 25,8 тысячи человек.Режим чрезвычайной ситуации в стране до минимума ограничил общественную жизнь. Работают лишь магазины с продуктами и бытовыми товарами, а также аптеки. Продолжают свою деятельность ведущие промышленные предприятия, на которых дважды в неделю проводится тестирование всех сотрудников. Запрещено без уважительных причин передвижение граждан между районами страны, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.Как сообщил в воскресенье глава минздрава Ян Блатны, благодаря некоторому улучшению эпидемиологической ситуации в стране в последние недели, кабмин может рассмотреть ослабление некоторых ограничительных мер после праздника католической Пасхи (2-5 апреля). В частности, возможно открытие детских садов и возобновление занятий в младших классах школ.

https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html

https://ria.ru/20210328/styd-1603201175.html

чехия

прага

брно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омар шеры, коронавирус covid-19, андрей бабиш, чехия, прага, брно, в мире