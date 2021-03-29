https://ria.ru/20210329/korabl-1603316789.html

Источник сообщил, что Ever Given снова перегородил Суэцкий канал

Источник сообщил, что Ever Given снова перегородил Суэцкий канал

Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал из-за сильного ветра, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:55

2021-03-29T15:55

2021-03-29T16:49

суэцкий канал

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал из-за сильного ветра, сообщил источник РИА Новости."Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", — добавил собеседник агентства.Позднее источник в администрации канала уточнил, что судно уже вновь отбуксировали обратно в фарватер, его ведут к Горьким озерам, где проведут осмотр.Он подчеркнул, что "кризис закончился".Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html

суэцкий канал

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суэцкий канал, в мире