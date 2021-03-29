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Источник сообщил, что Ever Given снова перегородил Суэцкий канал
Источник сообщил, что Ever Given снова перегородил Суэцкий канал
Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал из-за сильного ветра, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:55
2021-03-29T16:49
суэцкий канал
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал из-за сильного ветра, сообщил источник РИА Новости."Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", — добавил собеседник агентства.Позднее источник в администрации канала уточнил, что судно уже вновь отбуксировали обратно в фарватер, его ведут к Горьким озерам, где проведут осмотр.Он подчеркнул, что "кризис закончился".Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html
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суэцкий канал, в мире

Источник сообщил, что Ever Given снова перегородил Суэцкий канал

15:55 29.03.2021 (обновлено: 16:49 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Судно Ever Given снова перегородило Суэцкий канал из-за сильного ветра, сообщил источник РИА Новости.
"Корабль вновь вернулся на ту же позицию из-за ветра, но ситуация не такая сложная, как вначале", — добавил собеседник агентства.
Позднее источник в администрации канала уточнил, что судно уже вновь отбуксировали обратно в фарватер, его ведут к Горьким озерам, где проведут осмотр.
Он подчеркнул, что "кризис закончился".
© Пресс-служба Суэцкого каналаСудно Ever Given из-за течения вновь перегородило Суэцкий канал
Судно Ever Given из-за течения вновь перегородило Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Пресс-служба Суэцкого канала
Судно Ever Given из-за течения вновь перегородило Суэцкий канал
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 10:47
Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео
 
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