https://ria.ru/20210329/konteynerovoz-1603350956.html

Хозяин Ever Given поблагодарил участников операции по освобождению судна

Владелец контейнеровоза Ever Given, японская компания Shohei Kisen, подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:38

ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Владелец контейнеровоза Ever Given, японская компания Shohei Kisen, подтвердила снятие судна с мели в Суэцком канале и поблагодарила всех участников операции, в том числе администрацию канала.Японская сторона также выразила благодарность "администрации Суэцкого канала, компаниям, осуществлявшим операцию по освобождению судна, а также всем задействованным сторонам за их сотрудничество".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировании канала.

