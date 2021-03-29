https://ria.ru/20210329/kompaniya-1603284177.html

Французскую фармкомпанию признали виновной в непредумышленном убийстве

Французскую фармкомпанию признали виновной в непредумышленном убийстве

Суд в Париже признал фармацевтическую компанию Servier виновной в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом Mediator,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:12

2021-03-29T13:12

2021-03-29T13:12

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603282516_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_10c5e12600fde1d680eba9c6c4860c6a.jpg

ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Париже признал фармацевтическую компанию Servier виновной в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом Mediator, который стал причиной нескольких сотен смертей во Франции, и приговорил ее к штрафу в 2,7 миллиона евро, сообщает агенство Франс Пресс.Спустя более чем десять лет после громкого скандала с лекарством для больных диабетом с избыточным весом Mediator, являющимся причиной сотни смертей, суд в Париже вынес решение по фармкомпании Servier и Национальному агентству по безопасности лекарственных средств (ANSM) в понедельник.Суд признал фармкомпанию Servier виновной в "непредумышленных убийствах и телесных повреждениях" и приговорил к штрафу в 2,7 миллиона евро.Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов, которое "провалило свою миссию по охране здоровья", было оштрафовано на 303 тысячи евро.Судебный процесс над Servier начался в 2019 году. По утверждению обвинения, компания не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата, который изначально предназначался для больных диабетом, страдающих излишним весом. Позднее его стали назначать всем желающим похудеть для подавления аппетита.

https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601220382.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире