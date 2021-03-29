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Французскую фармкомпанию признали виновной в непредумышленном убийстве
Французскую фармкомпанию признали виновной в непредумышленном убийстве
Суд в Париже признал фармацевтическую компанию Servier виновной в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом Mediator,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:12
2021-03-29T13:12
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Париже признал фармацевтическую компанию Servier виновной в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом Mediator, который стал причиной нескольких сотен смертей во Франции, и приговорил ее к штрафу в 2,7 миллиона евро, сообщает агенство Франс Пресс.Спустя более чем десять лет после громкого скандала с лекарством для больных диабетом с избыточным весом Mediator, являющимся причиной сотни смертей, суд в Париже вынес решение по фармкомпании Servier и Национальному агентству по безопасности лекарственных средств (ANSM) в понедельник.Суд признал фармкомпанию Servier виновной в "непредумышленных убийствах и телесных повреждениях" и приговорил к штрафу в 2,7 миллиона евро.Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов, которое "провалило свою миссию по охране здоровья", было оштрафовано на 303 тысячи евро.Судебный процесс над Servier начался в 2019 году. По утверждению обвинения, компания не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата, который изначально предназначался для больных диабетом, страдающих излишним весом. Позднее его стали назначать всем желающим похудеть для подавления аппетита.
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франция, париж, в мире

Французскую фармкомпанию признали виновной в непредумышленном убийстве

13:12 29.03.2021
 
© AFP 2021 / Thomas CoexПредставитель фармацевтической компании Servier Жан-Филипп Сета в здании суда Парижа
Представитель фармацевтической компании Servier Жан-Филипп Сета в здании суда Парижа - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 / Thomas Coex
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Париже признал фармацевтическую компанию Servier виновной в непредумышленном убийстве из-за препарата для больных диабетом с избыточным весом Mediator, который стал причиной нескольких сотен смертей во Франции, и приговорил ее к штрафу в 2,7 миллиона евро, сообщает агенство Франс Пресс.
Спустя более чем десять лет после громкого скандала с лекарством для больных диабетом с избыточным весом Mediator, являющимся причиной сотни смертей, суд в Париже вынес решение по фармкомпании Servier и Национальному агентству по безопасности лекарственных средств (ANSM) в понедельник.
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Суд признал фармкомпанию Servier виновной в "непредумышленных убийствах и телесных повреждениях" и приговорил к штрафу в 2,7 миллиона евро.
Национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов, которое "провалило свою миссию по охране здоровья", было оштрафовано на 303 тысячи евро.
Судебный процесс над Servier начался в 2019 году. По утверждению обвинения, компания не предупреждала пациентов о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата, который изначально предназначался для больных диабетом, страдающих излишним весом. Позднее его стали назначать всем желающим похудеть для подавления аппетита.
 
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