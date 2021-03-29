https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html
ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в Системе быстрых платежей
ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в Системе быстрых платежей
Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:40
2021-03-29T16:40
2021-03-29T16:40
система быстрых платежей (сбп)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ."Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей, - не более 1,5 тысяч рублей", - сообщил регулятор.Ранее этот порог был установлен только в процентах - от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки."Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых", - добавляется в сообщении.Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
https://radiosputnik.ria.ru/20210219/platezh-1598217502.html
https://ria.ru/20201221/ekonomika-1590179138.html
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система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ
.
"Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей, - не более 1,5 тысяч рублей", - сообщил регулятор.
Ранее этот порог был установлен только в процентах - от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.
"Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых", - добавляется в сообщении.
Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.