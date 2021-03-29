https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html

ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в Системе быстрых платежей

ЦБ ограничил максимальную комиссию с магазинов в Системе быстрых платежей

Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:40

2021-03-29T16:40

2021-03-29T16:40

система быстрых платежей (сбп)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdfde23f084c1c95a491fa8c4071bd8d.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские банки с 1 октября не смогут взимать с магазинов комиссию более 1,5 тысячи рублей за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ."Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей, - не более 1,5 тысяч рублей", - сообщил регулятор.Ранее этот порог был установлен только в процентах - от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки."Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых", - добавляется в сообщении.Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/platezh-1598217502.html

https://ria.ru/20201221/ekonomika-1590179138.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), экономика