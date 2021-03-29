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В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление президента
В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление президента
Мужчину в Белоруссии приговорили к году и месяцу колонии в условиях общего режима за публичное оскорбление президента и хулиганство, сообщила в понедельник... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:09
2021-03-29T11:09
бобруйск
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
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в мире
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Мужчину в Белоруссии приговорили к году и месяцу колонии в условиях общего режима за публичное оскорбление президента и хулиганство, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Могилевской области республики.По данным ведомства, в ходе судебного разбирательства было установлено, что нетрезвый 50-летний мужчина 16 августа 2020 года из своего дома позвонил с мобильного телефона на специальную линию МВД, во время разговора с дежурным обвиняемый "в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства".Этот же мужчина, по данным прокуратуры, 16 октября 2020 года "на одной из улиц Бобруйска совершил исключительно циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан". Как указали в надзорном ведомстве, свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.Согласно сообщению пресс-службы, по решению суда обвиняемый также будет проходить принудительное лечение от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210327/nexta-1603118044.html
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бобруйск, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии мужчина получил срок за оскорбление президента

11:09 29.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтозак во время несанкционированной акции протеста в Минске
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Мужчину в Белоруссии приговорили к году и месяцу колонии в условиях общего режима за публичное оскорбление президента и хулиганство, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Могилевской области республики.
"Прокуратура Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя К., которому инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь и хулиганство… По предложению гособвинителя суд Бобруйского района и города Бобруйска постановил в отношении К. обвинительный приговор… Назначил ему в качестве наказания один год один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
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По данным ведомства, в ходе судебного разбирательства было установлено, что нетрезвый 50-летний мужчина 16 августа 2020 года из своего дома позвонил с мобильного телефона на специальную линию МВД, во время разговора с дежурным обвиняемый "в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства".
Этот же мужчина, по данным прокуратуры, 16 октября 2020 года "на одной из улиц Бобруйска совершил исключительно циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан". Как указали в надзорном ведомстве, свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
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Согласно сообщению пресс-службы, по решению суда обвиняемый также будет проходить принудительное лечение от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
БобруйскКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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