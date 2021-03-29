https://ria.ru/20210329/kipr-1603289390.html

Кипр разрешил россиянам въезд на остров

Кипр разрешил россиянам въезд на остров

Министерство здравоохранения Кипра перевело Россию в список стран, гражданам которых с 1 апреля разрешен въезд на остров. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:42

2021-03-29T13:42

2021-03-29T13:51

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АФИНЫ, 28 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра перевело Россию в список стран, гражданам которых с 1 апреля разрешен въезд на остров."Оценка эпидемиологического риска стран в связи с заболеванием COVID-19" от 29 марта опубликована правительственным бюро печати и информации.Россия до этого была в списке стран "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.В новом списке Россия внесена в "красную категорию" стран. Пассажиры, прибывающие из стран "красной категории" должны пройти лабораторный анализ на коронавирус в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, а также пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость теста оплачивается ими самими.Пассажиры их этих стран должны оставаться на карантине до получения результатов теста.Классификация странКлассификация стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), включая Швейцарию, на зеленую, оранжевую или красную категорию основана на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сообщил минздрав.Что касается третьих стран (Великобритания, Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Беларусь, Катар, Сербия, США, Армения, Грузия, Бахрейн), они проходят эпидемиологическую оценку министерства здравоохранения и классифицируются также как зеленая, оранжевая, красная категории.Минздрав оценил как "зеленые страны" - с низким уровнем риска на данном этапе - входящую в Шенгенскую зону Исландию и третьи страны - Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Саудовскую Аравию.Отмечается, что для пассажиров, прибывающих из стран с зеленой категорией, не требуется предъявление сертификата лабораторных исследований на COVID-19, равно как и самоизоляция.В период с 1 по 31 марта 2021 года все пассажиры из стран "зеленой категории" по прибытии на Кипр будут проходить лабораторный анализ ПЦР, стоимость которого будет покрываться Республикой Кипр. С 1 апреля 2021 года ограничений не будет.Страны "оранжевой категории" - страны с потенциально низким уровнем риска, но вызывающие больше сомнений по сравнению с "зеленой категорией"К ним относятся из государств-членов Европейского Союза - Португалия, из третьих стран - Китай (включая Гонконг и Макао), Южная Корея, Таиланд.Отмечается, что пассажиры, прибывающие из стран оранжевой категории, должны пройти лабораторный ПЦР-тест в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус.Некоторые пассажиры из стран "оранжевой категории" могут пройти тест по прибытии на Кипр. Это граждане Кипра и члены их семей; лица, имеющие законное право на проживание на Кипре; лица, имеющие право на въезд в Республику в соответствии с Венской конвенцией. Стоимость теста они оплачивают сами, и, кроме того, они должны будут оставаться под домашним карантином до выдачи результатов."Красные страны" - страны с более высоким риском по сравнению с зелеными и оранжевыми странами.В эту категорию включены 25 государств-членов Европейского Союза - Австрия, Бельгия, Болгария, Франция, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания, Италия, Греция, Мальта, Нидерланды, Венгрия, Польша, Финляндия, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Дания, Ирландия, маленькие государства - Андорра, Монако, Ватикан, Сан-Марино, члены Шенгенской зоны - Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия.В нее включены также 16 третьих стран – Россия, Великобритания, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь, Катар, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Армения, Грузия, Бахрейн, Руанда.Отмечается, что пассажиры, прибывающие из стран "красной категории", должны пройти лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии. в Республике Кипр.Стоимость тестов оплачивается ими самими. Они должны оставаться под домашним карантинов получения результатов анализов.Страны, не указанные в трех этих категориях (зеленой, оранжевой и красной), считаются находящимися в "серой категории", из них разрешен въезд лишь гражданам Кипра и членам их семей; гражданам Европы, гражданам Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия) и Швейцарии; лицам, имеющим законное право на проживание на Кипре; лицам, имеющим право на въезд в Республику Кипр в соответствии с Венской конвенцией, и лицам, которые имеют право на въезд на Кипр после получения специального разрешения от Республики Кипр.Пассажиры, прибывающие из стран этой категории, должны пройти лабораторный тест в течение 72 часов перед поездкой на Кипр и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на COVID-19. По прибытии на Кипр пассажиры из стран "серой категории" остаются в самоизоляции в течение 14 дней. Они могут после 10 дней обязательного карантина снова пройти молекулярный тест на COVID-19 за свой счет, и в случае отрицательного лабораторного результата освобождаются от дальнейшего нахождения на карантине.Все пассажиры, независимо от категории страны, должны заполнить форму CyprusFlightPass в течение 24 часов до вылета своего рейса. Кроме того, пассажирам может быть сделан выборочный лабораторный тест на COVID-19.Новая категоризация стран будет действовать с 1 апреля 2021 года, она может быть в любой момент пересмотрена, сообщил минздрав.Кипр был закрыт для российских туристов с 21 марта 2020 года.Министерство туризма Кипра 24 марта сообщило, что власти Кипра с 1 апреля открывают границы для туристов из России, для пребывания на острове им потребуется только отрицательный результат теста на COVID-19.

https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603274555.html

https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603286552.html

https://ria.ru/20210326/turisty-1602959627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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