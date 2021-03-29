Матвеев стал гениальным математиком в новом сериале Юрия Мороза

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Максим Матвеев сыграл в авантюрном драматическом серале Юрия Мороза "Теория вероятности". Актер перевоплотился в гениального математика, который попал в игорный бизнес.Герой Матвеева Никита должен помочь брату, проигравшему крупную сумму. Он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но его план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) требует от Никиты вернуть долг. Чтобы спастись, математик идет работать к конкуренту Пастыря по прозвищу Акелла (Артем Ткаченко).Теперь Никите нужно с помощью своего ума вычислять шулеров и аферистов в заведении Акеллы. Постепенно герой становится одержим теорией вероятности и магией фишек и карт.Актер отмечает, что таких ролей у него до этого не было. Прочитав сценарий, он почувствовал, что "в проработке Никиты можно сделать что-то совершенно новое, расширить собственные рамки".По словам режиссера Юрия Мороза, сериал — это история о любви, дружбе и предательстве."Фоном для этого стало казино и все, что связано с игорным бизнесом. С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой — мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл — судить зрителям", — отмечает режиссер. В проекте также снялись Александра Ребенок, Роман Мадянов, Дмитрий Астрахан и другие.Сериал "Теория вероятности" выходит на телеканале "Россия".
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Максим Матвеев сыграл в авантюрном драматическом серале Юрия Мороза "Теория вероятности". Актер перевоплотился в гениального математика, который попал в игорный бизнес.
Герой Матвеева Никита должен помочь брату, проигравшему крупную сумму. Он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но его план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) требует от Никиты вернуть долг. Чтобы спастись, математик идет работать к конкуренту Пастыря по прозвищу Акелла (Артем Ткаченко).
По словам режиссера Юрия Мороза, сериал — это история о любви, дружбе и предательстве.
"Фоном для этого стало казино и все, что связано с игорным бизнесом. С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой — мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл — судить зрителям", — отмечает режиссер.
В проекте также снялись Александра Ребенок, Роман Мадянов, Дмитрий Астрахан и другие.
Сериал "Теория вероятности" выходит на телеканале "Россия".
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