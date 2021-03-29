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https://ria.ru/20210329/kino-1603044240.html
Матвеев стал гениальным математиком в новом сериале Юрия Мороза
Матвеев стал гениальным математиком в новом сериале Юрия Мороза
Максим Матвеев сыграл в авантюрном драматическом серале Юрия Мороза "Теория вероятности". Актер перевоплотился в гениального математика, который попал в игорный РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T06:52
2021-03-29T07:29
россия-1 (телеканал)
культура
новости культуры
роман мадянов
игорь миркурбанов
алена званцова
кино и сериалы
максим матвеев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Максим Матвеев сыграл в авантюрном драматическом серале Юрия Мороза "Теория вероятности". Актер перевоплотился в гениального математика, который попал в игорный бизнес.Герой Матвеева Никита должен помочь брату, проигравшему крупную сумму. Он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но его план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) требует от Никиты вернуть долг. Чтобы спастись, математик идет работать к конкуренту Пастыря по прозвищу Акелла (Артем Ткаченко).Теперь Никите нужно с помощью своего ума вычислять шулеров и аферистов в заведении Акеллы. Постепенно герой становится одержим теорией вероятности и магией фишек и карт.Актер отмечает, что таких ролей у него до этого не было. Прочитав сценарий, он почувствовал, что "в проработке Никиты можно сделать что-то совершенно новое, расширить собственные рамки".По словам режиссера Юрия Мороза, сериал — это история о любви, дружбе и предательстве."Фоном для этого стало казино и все, что связано с игорным бизнесом. С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой — мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл — судить зрителям", — отмечает режиссер. В проекте также снялись Александра Ребенок, Роман Мадянов, Дмитрий Астрахан и другие.Сериал "Теория вероятности" выходит на телеканале "Россия".
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россия-1 (телеканал), новости культуры, роман мадянов, игорь миркурбанов, алена званцова, кино и сериалы, максим матвеев

Матвеев стал гениальным математиком в новом сериале Юрия Мороза

06:52 29.03.2021 (обновлено: 07:29 29.03.2021)
 
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Теория вероятности"
Кадр из сериала Теория вероятности - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Телеканал "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Максим Матвеев сыграл в авантюрном драматическом серале Юрия Мороза "Теория вероятности". Актер перевоплотился в гениального математика, который попал в игорный бизнес.
Герой Матвеева Никита должен помочь брату, проигравшему крупную сумму. Он придумывает схему, с помощью которой можно обыграть казино. Но его план проваливается, брат и его девушка погибают, а хозяин казино Пастырь (Игорь Миркурбанов) требует от Никиты вернуть долг. Чтобы спастись, математик идет работать к конкуренту Пастыря по прозвищу Акелла (Артем Ткаченко).
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Теория вероятности"
Кадр из сериала Теория вероятности - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
© Телеканал "Россия"
Кадр из сериала "Теория вероятности"
Теперь Никите нужно с помощью своего ума вычислять шулеров и аферистов в заведении Акеллы. Постепенно герой становится одержим теорией вероятности и магией фишек и карт.

"Мой герой – не игрок в классическом понимании этого слова, — рассказывает Матвеев. — Это скорее абстрактное понятие. Он мыслит комбинациями и играет, строя стратегии и решая судьбы людей"

Актер отмечает, что таких ролей у него до этого не было. Прочитав сценарий, он почувствовал, что "в проработке Никиты можно сделать что-то совершенно новое, расширить собственные рамки".
© Телеканал "Россия"Кадр из сериала "Теория вероятности"
Кадр из сериала Теория вероятности
1 из 3
Кадр из сериала "Теория вероятности"
© Телеканал "Россия"
© Телеканал "Россия"

Матвеев в сериале "Теория вероятности"

Кадр из сериала Теория вероятности
2 из 3

Матвеев в сериале "Теория вероятности"

© Телеканал "Россия"
© Телеканал "Россия"

Ткаченко в сериале "Теория вероятности"

Кадр из сериала Теория вероятности
3 из 3

Ткаченко в сериале "Теория вероятности"

© Телеканал "Россия"
1 из 3
Кадр из сериала "Теория вероятности"
© Телеканал "Россия"
2 из 3

Матвеев в сериале "Теория вероятности"

© Телеканал "Россия"
3 из 3

Ткаченко в сериале "Теория вероятности"

© Телеканал "Россия"
По словам режиссера Юрия Мороза, сериал — это история о любви, дружбе и предательстве.
"Фоном для этого стало казино и все, что связано с игорным бизнесом. С одной стороны, это остросюжетная сага, а с другой — мелодрама с элементами детектива. Герой в финале ставит на кон свою жизнь и жизнь своих близких, а вот выиграл он или проиграл — судить зрителям", — отмечает режиссер.
В проекте также снялись Александра Ребенок, Роман Мадянов, Дмитрий Астрахан и другие.
Сериал "Теория вероятности" выходит на телеканале "Россия".
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КультураРоссия-1 (телеканал)Новости культурыРоман МадяновИгорь МиркурбановАлена ЗванцоваКино и сериалыМаксим Матвеев
 
 
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