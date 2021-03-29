https://ria.ru/20210329/khram-1603300615.html

Храм в "Матросской тишине" освятят на Пасху

Храм в "Матросской тишине" освятят на Пасху

Храм в честь иконы "Всех скорбящих радость" в московском СИЗО-1 "Матросская тишина" освятят на Пасху, которую в этом году встречают 2 мая, говорится в сообщении РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:32

2021-03-29T14:32

2021-03-29T14:32

религия и мировоззрение

религия

сизо-6

сергей морозов (политик)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

владимир ресин

москва

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Храм в честь иконы "Всех скорбящих радость" в московском СИЗО-1 "Матросская тишина" освятят на Пасху, которую в этом году встречают 2 мая, говорится в сообщении пресс-службы куратора Программы строительства православных храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина."К началу мая должно быть обеспечено завершение работ по благоустройству территории храма в честь иконы "Всех скорбящих радость" в столичном СИЗО-1 "Матросская Тишина", и к Пасхе 2021 года планируется освятить церковь малым чином", - сказано в сообщении пресс-службы.Отмечается, что храмовый комплекс сдали в эксплуатацию год назад, но великое освящение перенесли из-за пандемии."Заключенные СИЗО не должны быть ущемлены в своих правах, в том числе и в потребности посещать храмы. Было принято решение во всех СИЗО Москвы ставить храмы. И руководство СИЗО №1 на улице Матросская тишина выступило с этой инициативой", - сказал Ресин, слова которого приводятся пресс-службой.Он отметил, что по просьбам заключенных в храм "по закрытым переходам" обеспечили доступ для тех из них, кто "в настоящее время лишен возможности совершать молитвы и участвовать в богослужениях". В цокольном этаже храма расположена православная библиотека и историко-религиозный центр.В свою очередь начальник УФСИН по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз отметил, что отдельные храмы есть в СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-5 ("Водник"). "Поэтому помимо храма в СИЗО-1 есть желание построить православные храмы в СИЗО-4 (в Южном Медведково), СИЗО-6 (женский СИЗО в Печатниках) и в СИЗО-7 ("Капотня"). Эта работа уже проводится, чтобы в каждом изоляторе был отдельно стоящий храм", - заключил представитель ФСИН.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и вся Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.

https://realty.ria.ru/20210326/khram-1602992366.html

москва

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религия, сизо-6, сергей морозов (политик), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, владимир ресин, москва