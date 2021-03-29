https://ria.ru/20210329/khakery-1603283143.html

Хакеры взломали почты сотрудников МВБ США, сообщили СМИ

Хакеры взломали почты сотрудников МВБ США, сообщили СМИ

Хакеры после атаки на клиентов компании SolarWinds получили доступ к учетным записям электронной почты главы министерства внутренней безопасности США и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:06

2021-03-29T13:06

2021-03-29T13:06

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вашингтон (город)

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технологии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Хакеры после атаки на клиентов компании SolarWinds получили доступ к учетным записям электронной почты главы министерства внутренней безопасности США и сотрудников отдела кибербезопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, речь идет об исполняющем в то время обязанности министра внутренней безопасности США Чэде Вулфе и о сотрудниках отдела кибербезопасности, занимающихся отслеживанием угроз из-за рубежа. Сам Вулф отказался комментировать эту информацию, отметив, что у него было несколько аккаунтов электронной почты.Один из бывших чиновников администрации заявил Ассошиэйтед Пресс, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также подверглось кибератаке, при этом ведомству потребовалось несколько недель, чтобы установить, сколько серверов использовало программное обеспечение SolarWinds.Агентство отмечает, что по меньшей мере еще один член кабмина пострадал от взлома. По словам неназванного бывшего высокопоставленного чиновника администрации, хакеры смогли получить личные графики сотрудников министерства энергетики, в том числе бывшего тогда министром Дэна Бруйетта.Хакеры атаковали клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, в декабре 2020 года. В США обвинили РФ в причастности к атаке. В Вашингтоне заявляют, что целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, было получение разведданных, однако доступ к "информации чувствительного характера" организаторы нападения не получили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210317/khaker-1601565756.html

https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренней безопасности сша, вашингтон (город), сша, технологии, в мире