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Военный летчик назвал возможную причину крушения вертолета с Келлнером
Военный летчик назвал возможную причину крушения вертолета с Келлнером
Экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:42
2021-03-29T14:42
владимир попов
петр келлнер
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о возможных причинах падения вертолета на Аляске, в результате которого погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.Летчик пояснил, что воздушное судно могло зацепиться за ледник.По его словам, весной одна сторона горы нагревается очень сильно — от нее идет испарение. Вторая, наоборот, находится в тени.Все это приводит к "завихрениям", способным накренить или даже перевернуть технику.По словам летчика, в горной местности есть много опасностей в пилотировании вертолета. Кроме того, Airbus AS350B33, на борту которого находился миллиардер, легкий и имеет небольшие габариты — воздушный поток мог "подхватить" и "бросить" судно.Ранее в пресс-службе инвестиционной группы PPF, которой владел Петр Келлнер, рассказали о его гибели в результате крушения вертолета на Аляске. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год PPF владела торговой сетью "Эльдорадо".
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владимир попов, петр келлнер, forbes, эльдорадо, аляска, в мире

Военный летчик назвал возможную причину крушения вертолета с Келлнером

14:42 29.03.2021
 
CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о возможных причинах падения вертолета на Аляске, в результате которого погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.
Летчик пояснил, что воздушное судно могло зацепиться за ледник.
По его словам, весной одна сторона горы нагревается очень сильно — от нее идет испарение. Вторая, наоборот, находится в тени.
"Расстояние между зонами с разной температурой маленькое, может быть, буквально метров сто. И возникают сильнейшие вертикальные потоки: один вверх тянет, а другой, совсем рядом – вниз. К тому же есть там почти отвесные каньоны. В результате возникает очень большая турбулентность", — рассказал Попов, добавив, что это один из самых плохих факторов для вертолета.
Все это приводит к "завихрениям", способным накренить или даже перевернуть технику.
По словам летчика, в горной местности есть много опасностей в пилотировании вертолета. Кроме того, Airbus AS350B33, на борту которого находился миллиардер, легкий и имеет небольшие габариты — воздушный поток мог "подхватить" и "бросить" судно.
Ранее в пресс-службе инвестиционной группы PPF, которой владел Петр Келлнер, рассказали о его гибели в результате крушения вертолета на Аляске. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год PPF владела торговой сетью "Эльдорадо".
© Фото : The Kellner Family FoundationПетр Келлнер
Петр Келлнер - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : The Kellner Family Foundation
Петр Келлнер
 
Владимир ПоповПетр КеллнерForbesЭльдорадоАляскаВ мире
 
 
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