https://ria.ru/20210329/kellner-1603301866.html

Военный летчик назвал возможную причину крушения вертолета с Келлнером

Военный летчик назвал возможную причину крушения вертолета с Келлнером

Экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:42

2021-03-29T14:42

2021-03-29T14:42

владимир попов

петр келлнер

forbes

эльдорадо

аляска

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e86ecf8586518bd80f0fb64b2dc57faf.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания, генерал-майор Владимир Попов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о возможных причинах падения вертолета на Аляске, в результате которого погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.Летчик пояснил, что воздушное судно могло зацепиться за ледник.По его словам, весной одна сторона горы нагревается очень сильно — от нее идет испарение. Вторая, наоборот, находится в тени.Все это приводит к "завихрениям", способным накренить или даже перевернуть технику.По словам летчика, в горной местности есть много опасностей в пилотировании вертолета. Кроме того, Airbus AS350B33, на борту которого находился миллиардер, легкий и имеет небольшие габариты — воздушный поток мог "подхватить" и "бросить" судно.Ранее в пресс-службе инвестиционной группы PPF, которой владел Петр Келлнер, рассказали о его гибели в результате крушения вертолета на Аляске. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Он около тридцати лет удерживал первенство среди чешских долларовых миллиардеров. С 2008 по 2016 год PPF владела торговой сетью "Эльдорадо".

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир попов, петр келлнер, forbes, эльдорадо, аляска, в мире