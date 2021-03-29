Французские врачи заявили о катастрофе из-за коронавируса
12:18 29.03.2021 (обновлено: 13:29 29.03.2021)
© REUTERS / Benoit TessierМедицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков опубликовал Le Journal du Dimanche.
Его авторы утверждают, что медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за нехватки мест в больницах.
"Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", — заявил врач Бенджамин Давидо.
Медики подчеркнули, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо — это попытка указать властям на тяжелую ситуацию в медицинских учреждениях.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.