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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/katastrofa-1603273288.html
Французские врачи заявили о катастрофе из-за коронавируса
Французские врачи заявили о катастрофе из-за коронавируса
Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:18
2021-03-29T13:29
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков опубликовал Le Journal du Dimanche.Его авторы утверждают, что медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за нехватки мест в больницах.Медики подчеркнули, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо — это попытка указать властям на тяжелую ситуацию в медицинских учреждениях.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, франция, бразилия, сша, испания, в мире

Французские врачи заявили о катастрофе из-за коронавируса

12:18 29.03.2021 (обновлено: 13:29 29.03.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierМедицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция
Медицинские работники в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы Мелун-Сенарт, недалеко от Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков опубликовал Le Journal du Dimanche.
Его авторы утверждают, что медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за нехватки мест в больницах.
"Мы не хотим выбирать между инфарктом миокарда и пациентом с COVID-19. Но это реальность. Нам придется подумать о сопутствующих заболеваниях и риске того, что что-то пойдет не так", — заявил врач Бенджамин Давидо.
Медики подчеркнули, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо — это попытка указать властям на тяжелую ситуацию в медицинских учреждениях.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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