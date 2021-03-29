https://ria.ru/20210329/katastrofa-1603273288.html

Французские врачи заявили о катастрофе из-за коронавируса

Французские врачи заявили о катастрофе из-за коронавируса

Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:18

2021-03-29T12:18

2021-03-29T13:29

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Французские врачи заявили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Открытое письмо медиков опубликовал Le Journal du Dimanche.Его авторы утверждают, что медицинская система Франции находится на грани коллапса из-за нехватки мест в больницах.Медики подчеркнули, что намерены до последнего оказывать помощь всем пациентам, а их письмо — это попытка указать властям на тяжелую ситуацию в медицинских учреждениях.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 126,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 127,2 миллиона. Почти 2,8 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html

франция

бразилия

сша

испания

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