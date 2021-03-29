https://ria.ru/20210329/kanal-1603231409.html
Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Суэцкий канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся у входов и в озере в центральной части грузовых кораблей, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T00:42
2021-03-29T00:42
2021-03-29T01:03
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
красное море
порт-саид
нидерланды
в мире
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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Суэцкий канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся у входов и в озере в центральной части грузовых кораблей, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).Как правило, корабли движутся по Суэцкому каналу колоннами, выдвигающимися в 03:30 из Порт-Саида (северный вход в канал) и в 04:00 из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, указано в правилах навигации на сайте канала.По словам источника, "передняя часть судна немного сдвинулась", но этого недостаточно для снятия контейнеровоза с мели. "Точных сроков окончания операции назвать не можем, это может произойти в любой момент", - отметил источник.По данным GAC, не менее 44 кораблей ожидают очереди в Большом Горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.В свою очередь пресс-служба администрации Суэцкого канала сообщила в воскресенье о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента. "Работы по углублению дна наряду с кораблями ведут экскаваторы, находящиеся на суше, так как они благодаря длинному плечу могут ближе подойти к контейнеровозу", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. Главной движущей силой в операции является мощный земснаряд "Машхур", цель которого – углубить дно до 18 метров.Глубину дна в районе инцидента регулярно измеряют с помощью ультразвука, отмечает администрация.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.
https://ria.ru/20210328/prezident-1603209588.html
суэцкий канал
красное море
порт-саид
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Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: кадры из космоса
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
2021-03-29T00:42
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PT1M59S
РИА Новости
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, красное море, порт-саид, нидерланды, в мире
КАИР, 29 мар – РИА Новости. Суэцкий канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся у входов и в озере в центральной части грузовых кораблей, сообщил РИА Новости источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).
"Как только канал возобновит работу, он будет работать круглосуточно для оперативного пропуска всех кораблей, ждущих очереди", - сообщил источник.
Как правило, корабли движутся по Суэцкому каналу
колоннами, выдвигающимися в 03:30 из Порт-Саида
(северный вход в канал) и в 04:00 из Суэца (южный вход). Корабли должны пройти весь канал до 23:00, указано в правилах навигации на сайте канала.
По словам источника, "передняя часть судна немного сдвинулась", но этого недостаточно для снятия контейнеровоза с мели. "Точных сроков окончания операции назвать не можем, это может произойти в любой момент", - отметил источник.
По данным GAC, не менее 44 кораблей ожидают очереди в Большом Горьком озере в середине канала, на входах в очереди не менее 300 судов.
В свою очередь пресс-служба администрации Суэцкого канала сообщила в воскресенье о расширении масштабов работ по углублению дна в районе инцидента. "Работы по углублению дна наряду с кораблями ведут экскаваторы, находящиеся на суше, так как они благодаря длинному плечу могут ближе подойти к контейнеровозу", - говорится в полученном РИА Новости сообщении. Главной движущей силой в операции является мощный земснаряд "Машхур", цель которого – углубить дно до 18 метров.
Глубину дна в районе инцидента регулярно измеряют с помощью ультразвука, отмечает администрация.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды
и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря
. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели.