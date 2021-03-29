https://ria.ru/20210329/isk-1603348441.html
МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"
МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"
Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:21
2021-03-29T18:21
2021-03-29T18:31
вымпелком
мегафон
москва
мтс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cc77d0fd29b1de774d06eb48c836bf3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Арбитражный суд Москвы ранее в понедельник зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать более 1,1 миллиарда рублей с МТС. Позднее банк подтвердил РИА Новости подачу иска к МТС и сообщил, что он связан с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о злоупотреблении монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки.ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов смс-рассылок.
https://ria.ru/20210317/sber-1601578260.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e68d5dfa55e2b5e1235ced6bdde1fff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, мегафон, москва, мтс, экономика