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МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"
МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"
Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:21
2021-03-29T18:31
вымпелком
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москва
мтс
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Арбитражный суд Москвы ранее в понедельник зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать более 1,1 миллиарда рублей с МТС. Позднее банк подтвердил РИА Новости подачу иска к МТС и сообщил, что он связан с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о злоупотреблении монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки.ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов смс-рассылок.
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вымпелком, мегафон, москва, мтс, экономика

МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"

18:21 29.03.2021 (обновлено: 18:31 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Арбитражный суд Москвы ранее в понедельник зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать более 1,1 миллиарда рублей с МТС. Позднее банк подтвердил РИА Новости подачу иска к МТС и сообщил, что он связан с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о злоупотреблении монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки.
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"МТС не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию", - сказали в пресс-службе.

ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов смс-рассылок.
 
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