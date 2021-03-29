https://ria.ru/20210329/isk-1603348441.html

МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"

МТС отреагировала на иск "Тинькофф банка"

Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:21

2021-03-29T18:21

2021-03-29T18:31

вымпелком

мегафон

москва

мтс

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотовый оператор МТС не согласен с иском "Тинькофф банка" на 1,1 миллиарда рублей и намерен отстаивать свою позицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Арбитражный суд Москвы ранее в понедельник зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать более 1,1 миллиарда рублей с МТС. Позднее банк подтвердил РИА Новости подачу иска к МТС и сообщил, что он связан с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о злоупотреблении монопольно высокой ценой на услуги смс-рассылки.ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов смс-рассылок.

https://ria.ru/20210317/sber-1601578260.html

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2021

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вымпелком, мегафон, москва, мтс, экономика