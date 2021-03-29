https://ria.ru/20210329/iran-1603246123.html

Посол оценил ситуацию с производством вакцины "Спутник V" в Иране

Посол оценил ситуацию с производством вакцины "Спутник V" в Иране

Иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID "Спутник V" на рынок до конца апреля, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:22

2021-03-29T09:22

2021-03-29T09:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

казем джалали

али рабии

коронавирусы

the lancet

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_f907493b22ab5cda57825148e114d5bb.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID "Спутник V" на рынок до конца апреля, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran."Два иранских фармпроизводителя, на чьих мощностях будет производиться "Спутник V", сообщили, что до конца апреля они планируют поставить вакцины на рынок (для свободного приобретения – ред.)", - сказал он.Иран надеется на подписание второго контракта на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в середине апреля, заявил посол."Сейчас мы находимся на этапе заключения второго контракта по закупке вакцины у РФ. Естественно, этот объем будет гораздо больше нашей первоначальной договоренности. Я надеюсь, что через 2 недели все детали этого контракта будут согласованы, и он будет подписан. И мы в итоге сможем закупить гораздо больше вакцин "Спутник V", - сказал он."В первых числах апреля ожидается еще одна отправка. Я надеюсь, что, согласно договоренности с РФПИ, мы сможем увеличить и этот объем", - добавил он.Ранее дипломат заявлял РИА Новости, что совместное производство "Спутник V" на территории Ирана может начаться в апреле.По словам посла, на начальном этапе общий объем производства составит до 9 миллионов доз вакцины в месяц.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что после того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины, объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год.Иран в январе заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казем джалали, али рабии, коронавирусы, the lancet, иран, в мире