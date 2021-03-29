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Посол оценил ситуацию с производством вакцины "Спутник V" в Иране
Посол оценил ситуацию с производством вакцины "Спутник V" в Иране
Иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID "Спутник V" на рынок до конца апреля, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:22
2021-03-29T09:22
2021-03-29T09:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казем джалали
али рабии
коронавирусы
the lancet
иран
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID "Спутник V" на рынок до конца апреля, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran."Два иранских фармпроизводителя, на чьих мощностях будет производиться "Спутник V", сообщили, что до конца апреля они планируют поставить вакцины на рынок (для свободного приобретения – ред.)", - сказал он.Иран надеется на подписание второго контракта на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в середине апреля, заявил посол."Сейчас мы находимся на этапе заключения второго контракта по закупке вакцины у РФ. Естественно, этот объем будет гораздо больше нашей первоначальной договоренности. Я надеюсь, что через 2 недели все детали этого контракта будут согласованы, и он будет подписан. И мы в итоге сможем закупить гораздо больше вакцин "Спутник V", - сказал он."В первых числах апреля ожидается еще одна отправка. Я надеюсь, что, согласно договоренности с РФПИ, мы сможем увеличить и этот объем", - добавил он.Ранее дипломат заявлял РИА Новости, что совместное производство "Спутник V" на территории Ирана может начаться в апреле.По словам посла, на начальном этапе общий объем производства составит до 9 миллионов доз вакцины в месяц.Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что после того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины, объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год.Иран в январе заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казем джалали, али рабии, коронавирусы, the lancet, иран, в мире
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Иранские производители рассчитывают поставить вакцину от COVID "Спутник V
" на рынок до конца апреля, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали
в интервью Sputnik Iran
.
"Два иранских фармпроизводителя, на чьих мощностях будет производиться "Спутник V", сообщили, что до конца апреля они планируют поставить вакцины на рынок (для свободного приобретения – ред.)", - сказал он.
Иран надеется на подписание второго контракта на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в середине апреля, заявил посол.
"Сейчас мы находимся на этапе заключения второго контракта по закупке вакцины у РФ. Естественно, этот объем будет гораздо больше нашей первоначальной договоренности. Я надеюсь, что через 2 недели все детали этого контракта будут согласованы, и он будет подписан. И мы в итоге сможем закупить гораздо больше вакцин "Спутник V", - сказал он.
"В первых числах апреля ожидается еще одна отправка. Я надеюсь, что, согласно договоренности с РФПИ, мы сможем увеличить и этот объем", - добавил он.
Ранее дипломат заявлял РИА Новости, что совместное производство "Спутник V" на территории Ирана
может начаться в апреле.
По словам посла, на начальном этапе общий объем производства составит до 9 миллионов доз вакцины в месяц.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии
заявил, что после того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины, объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год.
Иран в январе заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля.
"Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet
. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.