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https://ria.ru/20210329/infektsii-1603351527.html
Ученые выяснили, что вирусные инфекции действуют подобно старению
Ученые выяснили, что вирусные инфекции действуют подобно старению
Хронические вирусные инфекции, такие как ВИЧ или гепатит С, оказывают глубокое и долгосрочное влияние на иммунную систему человека, подобное старению, выяснили... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:00
2021-03-29T22:04
наука
коронавирус covid-19
вирусы
биология
здоровье
сша
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хронические вирусные инфекции, такие как ВИЧ или гепатит С, оказывают глубокое и долгосрочное влияние на иммунную систему человека, подобное старению, выяснили американские ученые. Причем иммунная дисфункция сохраняется и после ослабления или устранения вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.При острых вирусных инфекциях организм обычно способен избавиться от возбудителя болезни, а иммунная система вырабатывает антитела, которые защищают от подобных заражений в будущем. Но есть вирусы, которые закрепляются в организме надолго.Помимо ВИЧ и гепатита С, это, например, различные вирусы герпеса, вызывающие генитальный или простой герпес, ветряную оспу, опоясывающий лишай, мононуклеоз или цитомегаловирусную инфекцию. По оценкам специалистов, цитомегаловирусом в разных частях земного шара инфицированы от 70 до 90 процентов населения — он считается безвредным для здоровых людей и представляет проблемы только для беременных женщин или людей с ослабленной иммунной системой.Исследователи из Института Бака, занимающегося проблемами старения, и Стэнфордского университета сравнили иммунные реакции пожилых людей и людей с ВИЧ или гепатитом С, получающих долгосрочную антивирусную терапию. Несмотря на то, что эффективность антивирусных препаратов, используемых пациентами, составляет до 97 процентов, даже после полного излечения авторы фиксировали у них общие изменения в иммунной системе, характерные для стареющих людей, — увеличение Т-клеток памяти, активацию внутриклеточных сигнальных путей воспаления и снижение чувствительности к цитокинам в лимфоцитах и ​​миелоидных клетках."Хроническое воспаление, вызванное дисфункцией иммунной системы, связано со многими заболеваниями старения и вирусными инфекциями, — приводятся в пресс-релизе Института Бака слова первого автора статьи Дэвида Фурмана (David Furman). — На данный момент ясно, что и старение, и хронические вирусные инфекции оставляют глубокий и неизгладимый след на иммунитете".Авторы отмечают, что это первое исследование, основанное на системном подходе, включающем целостный анализ иммунной системы с использованием одних и тех же технологических платформ для разных групп пациентов."У каждого из нас есть свой виром — совокупность вирусных инфекций, которые сопровождают нас в течение всей жизни. Вы, вероятно, заражены двенадцатью, пятнадцатью или даже большим числом вирусов, о которых даже не подозреваете. К счастью, сейчас существует технология, которая позволяет определять эти инфекции". — объясняет ученый.Но есть и повод для надежды — результаты исследования показывают, что иммунная система все-таки обладает определенной пластичностью, которая позволяет немного корректировать иммунный ответ."Эта пластичность означает, что есть место для вмешательства как при хронических вирусных инфекциях, так и при старении. Это просто вопрос идентификации и понимания задействованных молекулярных путей и сетей", — говорит Фурман.Отдельный вопрос, который сейчас волнует многих ученых, — насколько сильно пострадала иммунная система у людей, переболевших COVID-19."Пока мы не знаем этого", — признается Фурман.Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, запрограммирован ли функциональный ответ иммунной системы только на хроническую природу конкретных инфекций, или же относительно непродолжительные, но сильные воздействия, такие как COVID-19, также оставляют след в виде долгосрочного снижения иммунитета.
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603286552.html
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коронавирус covid-19, вирусы, биология, здоровье, сша

Ученые выяснили, что вирусные инфекции действуют подобно старению

22:00 29.03.2021 (обновлено: 22:04 29.03.2021)
 
© Depositphotos / amuzicaВИЧ
ВИЧ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / amuzica
ВИЧ
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хронические вирусные инфекции, такие как ВИЧ или гепатит С, оказывают глубокое и долгосрочное влияние на иммунную систему человека, подобное старению, выяснили американские ученые. Причем иммунная дисфункция сохраняется и после ослабления или устранения вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
При острых вирусных инфекциях организм обычно способен избавиться от возбудителя болезни, а иммунная система вырабатывает антитела, которые защищают от подобных заражений в будущем. Но есть вирусы, которые закрепляются в организме надолго.
Помимо ВИЧ и гепатита С, это, например, различные вирусы герпеса, вызывающие генитальный или простой герпес, ветряную оспу, опоясывающий лишай, мононуклеоз или цитомегаловирусную инфекцию. По оценкам специалистов, цитомегаловирусом в разных частях земного шара инфицированы от 70 до 90 процентов населения — он считается безвредным для здоровых людей и представляет проблемы только для беременных женщин или людей с ослабленной иммунной системой.
Исследователи из Института Бака, занимающегося проблемами старения, и Стэнфордского университета сравнили иммунные реакции пожилых людей и людей с ВИЧ или гепатитом С, получающих долгосрочную антивирусную терапию. Несмотря на то, что эффективность антивирусных препаратов, используемых пациентами, составляет до 97 процентов, даже после полного излечения авторы фиксировали у них общие изменения в иммунной системе, характерные для стареющих людей, — увеличение Т-клеток памяти, активацию внутриклеточных сигнальных путей воспаления и снижение чувствительности к цитокинам в лимфоцитах и ​​миелоидных клетках.
"Хроническое воспаление, вызванное дисфункцией иммунной системы, связано со многими заболеваниями старения и вирусными инфекциями, — приводятся в пресс-релизе Института Бака слова первого автора статьи Дэвида Фурмана (David Furman). — На данный момент ясно, что и старение, и хронические вирусные инфекции оставляют глубокий и неизгладимый след на иммунитете".
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Авторы отмечают, что это первое исследование, основанное на системном подходе, включающем целостный анализ иммунной системы с использованием одних и тех же технологических платформ для разных групп пациентов.
"У каждого из нас есть свой виром — совокупность вирусных инфекций, которые сопровождают нас в течение всей жизни. Вы, вероятно, заражены двенадцатью, пятнадцатью или даже большим числом вирусов, о которых даже не подозреваете. К счастью, сейчас существует технология, которая позволяет определять эти инфекции". — объясняет ученый.
Но есть и повод для надежды — результаты исследования показывают, что иммунная система все-таки обладает определенной пластичностью, которая позволяет немного корректировать иммунный ответ.
"Эта пластичность означает, что есть место для вмешательства как при хронических вирусных инфекциях, так и при старении. Это просто вопрос идентификации и понимания задействованных молекулярных путей и сетей", — говорит Фурман.
Отдельный вопрос, который сейчас волнует многих ученых, — насколько сильно пострадала иммунная система у людей, переболевших COVID-19.
"Пока мы не знаем этого", — признается Фурман.
Авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, запрограммирован ли функциональный ответ иммунной системы только на хроническую природу конкретных инфекций, или же относительно непродолжительные, но сильные воздействия, такие как COVID-19, также оставляют след в виде долгосрочного снижения иммунитета.
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