В Минздраве рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации
13:54 29.03.2021 (обновлено: 14:05 29.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее, им надо обязательно соблюдать все защитные меры, в том числе носить маски, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. Это время требуется для выработки стойкого иммунитета к возбудителю. В особенности это значимо для лиц старшего возраста, поскольку иммунитет у них может формироваться медленнее", - сказал Глаголев журналистам.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.