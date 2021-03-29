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В Минздраве рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации
В Минздраве рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации
Иммунитет после вакцинации от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее, им надо обязательно соблюдать все защитные меры, в том числе носить маски, РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:54
2021-03-29T14:05
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее, им надо обязательно соблюдать все защитные меры, в том числе носить маски, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. Это время требуется для выработки стойкого иммунитета к возбудителю. В особенности это значимо для лиц старшего возраста, поскольку иммунитет у них может формироваться медленнее", - сказал Глаголев журналистам.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минздраве рассказали об иммунитете у пожилых после вакцинации

13:54 29.03.2021 (обновлено: 14:05 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Иммунитет после вакцинации от COVID-19 у пожилых людей может формироваться медленнее, им надо обязательно соблюдать все защитные меры, в том числе носить маски, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Хочу обратить внимание, что гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжить соблюдать все защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, по крайней мере на протяжении трех недель после введения второго компонента вакцины. Это время требуется для выработки стойкого иммунитета к возбудителю. В особенности это значимо для лиц старшего возраста, поскольку иммунитет у них может формироваться медленнее", - сказал Глаголев журналистам.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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