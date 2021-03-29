https://ria.ru/20210329/idlib-1603356175.html

В МИД рассказали о ситуации с гумпомощью в Идлибе

В МИД рассказали о ситуации с гумпомощью в Идлибе

Боевики не дают гражданскому населению покинуть Идлиб по гуманитарным коридорам, гумпомощь до людей там не доходит, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:08

2021-03-29T19:08

2021-03-29T23:27

сергей вершинин

идлиб (мухафаза)

совет безопасности оон

в мире

сирия

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Боевики не дают гражданскому населению покинуть Идлиб по гуманитарным коридорам, гумпомощь до людей там не доходит, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он напомнил, что идлибскую зону деэскалации контролируют террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, "Хурас ад-Дин".По его словам, 11 марта в ходе выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов в САР "боевики отбирали продовольствие у мирных жителей, что привело к вооруженному столкновению, жертвами которого стали порядка 10 человек". "Это лишний раз подтверждает, что помощь не доходит до получателей, а оседает в руках террористов, облагающих гуманитарные поставки данью и жестоко притесняющих гражданское население", - заявил Вершинин.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

https://ria.ru/20210324/siriya-1602504266.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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сергей вершинин, идлиб (мухафаза), совет безопасности оон, в мире, сирия