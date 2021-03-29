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В МИД рассказали о ситуации с гумпомощью в Идлибе
В МИД рассказали о ситуации с гумпомощью в Идлибе
Боевики не дают гражданскому населению покинуть Идлиб по гуманитарным коридорам, гумпомощь до людей там не доходит, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:08
2021-03-29T23:27
сергей вершинин
идлиб (мухафаза)
совет безопасности оон
в мире
сирия
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Боевики не дают гражданскому населению покинуть Идлиб по гуманитарным коридорам, гумпомощь до людей там не доходит, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Он напомнил, что идлибскую зону деэскалации контролируют террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, "Хурас ад-Дин".По его словам, 11 марта в ходе выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов в САР "боевики отбирали продовольствие у мирных жителей, что привело к вооруженному столкновению, жертвами которого стали порядка 10 человек". "Это лишний раз подтверждает, что помощь не доходит до получателей, а оседает в руках террористов, облагающих гуманитарные поставки данью и жестоко притесняющих гражданское население", - заявил Вершинин.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
https://ria.ru/20210324/siriya-1602504266.html
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сергей вершинин, идлиб (мухафаза), совет безопасности оон, в мире, сирия

В МИД рассказали о ситуации с гумпомощью в Идлибе

19:08 29.03.2021 (обновлено: 23:27 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Боевики не дают гражданскому населению покинуть Идлиб по гуманитарным коридорам, гумпомощь до людей там не доходит, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он напомнил, что идлибскую зону деэскалации контролируют террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, "Хурас ад-Дин".
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"Боевики препятствуют свободному выходу гражданского населения из Идлиба через специально открытые при содействии российских военных гуманитарные коридоры", - сказал Вершинин.

По его словам, 11 марта в ходе выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов в САР "боевики отбирали продовольствие у мирных жителей, что привело к вооруженному столкновению, жертвами которого стали порядка 10 человек". "Это лишний раз подтверждает, что помощь не доходит до получателей, а оседает в руках террористов, облагающих гуманитарные поставки данью и жестоко притесняющих гражданское население", - заявил Вершинин.
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"Фактически боевики используют мирных сирийцев как заложников для получения гуманитарной подпитки через непрозрачный механизм, должный контроль над которым ООН не в состоянии обеспечить из-за отсутствия доступа на северо-запад Сирии", - добавил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Сергей ВершининИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНВ миреСирия
 
 
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