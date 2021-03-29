https://ria.ru/20210329/gruzovik-1603311227.html
В Крыму грузовик снес часть путепровода на трассе "Таврида"
В Крыму грузовик снес часть путепровода на трассе "Таврида"
Водитель грузовика не рассчитал высотный габарит перевозимого груза и повредил часть путепровода новой крымской трассы "Таврида", сообщает ФКУ "Упрдор "Тамань"... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:32
2021-03-29T15:32
2021-03-29T15:37
россия
таврида (трасса)
авто
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
симферополь
республика крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571552811_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_308a272ce4f0cc0da156781713c2b9f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Водитель грузовика не рассчитал высотный габарит перевозимого груза и повредил часть путепровода новой крымской трассы "Таврида", сообщает ФКУ "Упрдор "Тамань" Росавтодора.В частности, по данным ведомства, была нарушена целостность несущей арматуры балок."После проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода, а также сроки и виды восстановительных ремонтных работ", - отметили в ведомстве.Высотный габарит проезда путепровода составляет 6,5 метра. Он обеспечивает связь с разобщенными территориями для проезда сельскохозяйственной техники. На пропускную способность трассы "Таврида", по данным пресс-службы, случившееся не влияет.На видеозаписи инцидента с регистратора видно, что грузовик, задевший путепровод, перевозил экскаватор.Трасса "Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.
https://realty.ria.ru/20210122/tavrida-1594113573.html
россия
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571552811_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b202c8e998b770d762e8b25da795c8b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таврида (трасса), авто, федеральное дорожное агентство (росавтодор), симферополь, республика крым, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости.
Водитель грузовика не рассчитал высотный габарит перевозимого груза и повредил часть путепровода новой крымской трассы "Таврида", сообщает ФКУ "Упрдор "Тамань" Росавтодора
.
"При проезде под путепроводом в Бахчисарайском районе между селами Новопавловкой и Скалистым на трассе "Таврида", водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза. Результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода. Во избежание дальнейшего разрушения было принято решение ограничить движения через технологический проезд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В частности, по данным ведомства, была нарушена целостность несущей арматуры балок.
"После проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода, а также сроки и виды восстановительных ремонтных работ", - отметили в ведомстве.
Высотный габарит проезда путепровода составляет 6,5 метра. Он обеспечивает связь с разобщенными территориями для проезда сельскохозяйственной техники. На пропускную способность трассы "Таврида", по данным пресс-службы, случившееся не влияет.
На видеозаписи инцидента с регистратора видно, что грузовик, задевший путепровод, перевозил экскаватор.
Трасса "Таврида" соединила Керчь
, откуда построен мост через Керченский пролив
, с Симферополем
и Севастополем
. Она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.