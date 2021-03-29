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При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир
При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир
Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-29T23:31
2021-03-29T23:31
2021-03-30T04:46
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Информация уточняется. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.В МЧС также сообщили, что нашли тело мужчины.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия