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При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир
При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир
Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.03.2021
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россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Информация уточняется. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.В МЧС также сообщили, что нашли тело мужчины.
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РИА Новости
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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир

23:31 29.03.2021 (обновлено: 04:46 30.03.2021)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ.

"В 20.44 мск 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. Проводится эвакуация. Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже", - говорится в сообщении.

Добавляется, что из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Информация уточняется. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.
В МЧС также сообщили, что нашли тело мужчины.
 
РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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