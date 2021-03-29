https://ria.ru/20210329/gaz-1603378787.html

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир

Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-29T23:31

2021-03-29T23:31

2021-03-30T04:46

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Хлопок газа произошел в девятиэтажном доме в Татарстане, предварительно, обрушились шесть квартир, сообщает МЧС РФ.Добавляется, что из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. Информация уточняется. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.В МЧС также сообщили, что нашли тело мужчины.

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия