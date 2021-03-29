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"Не берись за это": Галкин раскритиковал Панайотова на шоу "Точь-в-точь"
"Не берись за это": Галкин раскритиковал Панайотова на шоу "Точь-в-точь"
Телеведущий Максим Галкин, который входит в состав жюри шоу Первого канала "Точь-в-точь", в недавнем выпуске резко раскритиковал музыканта Александра... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:06
2021-03-29T12:06
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лучано паваротти
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шоу-бизнес
александр панайотов
первый канал (телеканал)
максим галкин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин, который входит в состав жюри шоу Первого канала "Точь-в-точь", в недавнем выпуске резко раскритиковал музыканта Александра Панайотова, изобразившего итальянского оперного певца Лучано Паваротти. Финалист "Голоса" в образе одного из самых прославленных теноров мира исполнил арию Калафа из оперы Пуччини "Турандот".На всех судей, кроме Галкина, выступление Александра Панайотова произвело впечатление: он получил максимальные пять баллов.Однако юморит и телеведущий посчитал, что певец не справился с задачей.Супруг Аллы Пугачевой добавил, что это выступление не тянет не то что на пять, а даже на четыре балла, и поставил Панайотову тройку."Не берись за это", — посоветовал певцу Максим Галкин.
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знаменитости, звезды, лучано паваротти, шоу-бизнес, александр панайотов, первый канал (телеканал), максим галкин

"Не берись за это": Галкин раскритиковал Панайотова на шоу "Точь-в-точь"

12:06 29.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлександр Панайотов и Максим Галкин
Александр Панайотов и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин, который входит в состав жюри шоу Первого канала "Точь-в-точь", в недавнем выпуске резко раскритиковал музыканта Александра Панайотова, изобразившего итальянского оперного певца Лучано Паваротти.
Финалист "Голоса" в образе одного из самых прославленных теноров мира исполнил арию Калафа из оперы Пуччини "Турандот".
На всех судей, кроме Галкина, выступление Александра Панайотова произвело впечатление: он получил максимальные пять баллов.
Однако юморит и телеведущий посчитал, что певец не справился с задачей.

"Начнем с того, что ты пел потрясающим эстрадным голосом. У тебя опора-то не оперная. Я думал, ты все-таки извернешься, чтобы дать полноценную опору на диафрагму, — высказался пародист. — Да, ты попал гениально в "до" второй октавы, но при чем тут Лучано Паваротти? Ребят, ну мы все-таки играем в перевоплощение! Надо что-то сделать, чтобы стать Лучано Паваротти. Надо изобразить его".

Супруг Аллы Пугачевой добавил, что это выступление не тянет не то что на пять, а даже на четыре балла, и поставил Панайотову тройку.
"Не берись за это", — посоветовал певцу Максим Галкин.
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ШоубизЗнаменитостизвездыЛучано ПавароттиШоу-бизнесАлександр ПанайотовПервый канал (телеканал)Максим Галкин
 
 
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