https://ria.ru/20210329/galkin-1603261116.html

"Не берись за это": Галкин раскритиковал Панайотова на шоу "Точь-в-точь"

"Не берись за это": Галкин раскритиковал Панайотова на шоу "Точь-в-точь"

Телеведущий Максим Галкин, который входит в состав жюри шоу Первого канала "Точь-в-точь", в недавнем выпуске резко раскритиковал музыканта Александра... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:06

2021-03-29T12:06

2021-03-29T12:06

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шоу-бизнес

александр панайотов

первый канал (телеканал)

максим галкин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин, который входит в состав жюри шоу Первого канала "Точь-в-точь", в недавнем выпуске резко раскритиковал музыканта Александра Панайотова, изобразившего итальянского оперного певца Лучано Паваротти. Финалист "Голоса" в образе одного из самых прославленных теноров мира исполнил арию Калафа из оперы Пуччини "Турандот".На всех судей, кроме Галкина, выступление Александра Панайотова произвело впечатление: он получил максимальные пять баллов.Однако юморит и телеведущий посчитал, что певец не справился с задачей.Супруг Аллы Пугачевой добавил, что это выступление не тянет не то что на пять, а даже на четыре балла, и поставил Панайотову тройку."Не берись за это", — посоветовал певцу Максим Галкин.

https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html

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