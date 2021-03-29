https://ria.ru/20210329/floyd-1603362270.html

В Миннеаполисе начался суд на экс-полицейским по делу об убийстве Флойда

В Миннеаполисе начался суд на экс-полицейским по делу об убийстве Флойда

Суд на бывшим полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда начался в Миннеаполисе в понедельник, телеканал FoxNews ведет... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:57

2021-03-29T19:57

2021-03-29T19:57

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миннеаполис

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Суд на бывшим полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда начался в Миннеаполисе в понедельник, телеканал FoxNews ведет трансляцию из зала суда.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при его задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации в отношении темнокожего населения.Процесс начался с традиционного выступления председательствующего на процессе судьи. Он попросил присяжных на время процесса отказаться от просмотра новостей и информации о нем в соцсетях.Он отметил, что доказать это обвинение планирует с помощью показаний экспертов и непосредственных свидетелей гибели Флойда. Прокурор добавил, что задержание Флойда продолжалось 9 минут 29 секунд, из которых более 4 минут полицейский продолжал прижимать к земле шею уже бездыханного мужчины."Вы увидите, что он (Флойд) сказал, что не может дышать 27 раз в течение 4 минут", - сказал Блэкуэлл."Но даже, когда мистеру Шовину сказали, что у него (Флойда) нет пульса, он продолжает прижимать его к земле <…>, даже когда прибывает карета скорой помощи, когда фельдшер проверяет пульс, он остается в том же положении, и только когда Флойда перекладывают на носилки, он снимает колено. Это продолжается 4 минуты 44 секунды", - рассказал прокурор. Он продемонстрировал присяжным видео, сделанного прохожими, на котором запечатлена вся трагедия."Мы докажем, что чрезмерное применение силы не было случайным, мы докажем, что он (Шовин) делал это осознанно", - сказал Блэкуэлл.После выступления обвинения слово взял адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон.Он начал представлять позицию защиты с рассказа о событиях, предшествовавших задержанию Флойда. Рассказал о применении погибшим наркотиков, а также сильном физическом сопротивлении, которое Флойд оказывал полицейским при задержании."Не было свидетельств того, что смерть наступила от физического удушения <…>, лабораторный анализ крови показал присутствие (наркотических веществ)", - сказал адвокат экс-полицейского. Он также отверг обвинения в чрезмерном применении силы: "Мы покажем, что Дерек Шовин делал именно то, чему его учили в течение 19 лет", - сказал он."Сегодня утром вы увидели (инцидент) с позиции прохожих, теперь вы увидите это с точки зрения полицейских <…>. Полицейские видели толпу как растущую угрозу, и это привело к тому, что они отвлекались от (ситуации) Флойда на то, что они видели как растущую угрозу для себя", - отметил Нельсон, несколько раз подчеркнув, что полицейские чувствовали угрозу со стороны прохожих, пытавшихся предотвратить смерть афроамериканца.Процесс может продолжаться несколько дней или даже недель, затем решение о виновности или невиновности обвиняемого примет жюри присяжных.

https://ria.ru/20210312/floyd-1601034980.html

https://ria.ru/20210304/politsiya-1599852039.html

https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире