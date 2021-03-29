Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/floyd-1603362270.html
В Миннеаполисе начался суд на экс-полицейским по делу об убийстве Флойда
В Миннеаполисе начался суд на экс-полицейским по делу об убийстве Флойда
Суд на бывшим полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда начался в Миннеаполисе в понедельник, телеканал FoxNews ведет... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:57
2021-03-29T19:57
джордж флойд
миннеаполис
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572404147_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_00d8da93095fb01eee49f1dabbdccd22.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Суд на бывшим полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда начался в Миннеаполисе в понедельник, телеканал FoxNews ведет трансляцию из зала суда.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при его задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации в отношении темнокожего населения.Процесс начался с традиционного выступления председательствующего на процессе судьи. Он попросил присяжных на время процесса отказаться от просмотра новостей и информации о нем в соцсетях.Он отметил, что доказать это обвинение планирует с помощью показаний экспертов и непосредственных свидетелей гибели Флойда. Прокурор добавил, что задержание Флойда продолжалось 9 минут 29 секунд, из которых более 4 минут полицейский продолжал прижимать к земле шею уже бездыханного мужчины."Вы увидите, что он (Флойд) сказал, что не может дышать 27 раз в течение 4 минут", - сказал Блэкуэлл."Но даже, когда мистеру Шовину сказали, что у него (Флойда) нет пульса, он продолжает прижимать его к земле &lt;…&gt;, даже когда прибывает карета скорой помощи, когда фельдшер проверяет пульс, он остается в том же положении, и только когда Флойда перекладывают на носилки, он снимает колено. Это продолжается 4 минуты 44 секунды", - рассказал прокурор. Он продемонстрировал присяжным видео, сделанного прохожими, на котором запечатлена вся трагедия."Мы докажем, что чрезмерное применение силы не было случайным, мы докажем, что он (Шовин) делал это осознанно", - сказал Блэкуэлл.После выступления обвинения слово взял адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон.Он начал представлять позицию защиты с рассказа о событиях, предшествовавших задержанию Флойда. Рассказал о применении погибшим наркотиков, а также сильном физическом сопротивлении, которое Флойд оказывал полицейским при задержании."Не было свидетельств того, что смерть наступила от физического удушения &lt;…&gt;, лабораторный анализ крови показал присутствие (наркотических веществ)", - сказал адвокат экс-полицейского. Он также отверг обвинения в чрезмерном применении силы: "Мы покажем, что Дерек Шовин делал именно то, чему его учили в течение 19 лет", - сказал он."Сегодня утром вы увидели (инцидент) с позиции прохожих, теперь вы увидите это с точки зрения полицейских &lt;…&gt;. Полицейские видели толпу как растущую угрозу, и это привело к тому, что они отвлекались от (ситуации) Флойда на то, что они видели как растущую угрозу для себя", - отметил Нельсон, несколько раз подчеркнув, что полицейские чувствовали угрозу со стороны прохожих, пытавшихся предотвратить смерть афроамериканца.Процесс может продолжаться несколько дней или даже недель, затем решение о виновности или невиновности обвиняемого примет жюри присяжных.
https://ria.ru/20210312/floyd-1601034980.html
https://ria.ru/20210304/politsiya-1599852039.html
https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572404147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fc32ed2f84b5ff4bb1be2e4ac2ffab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

В Миннеаполисе начался суд на экс-полицейским по делу об убийстве Флойда

19:57 29.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Протестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Суд на бывшим полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда начался в Миннеаполисе в понедельник, телеканал FoxNews ведет трансляцию из зала суда.
Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при его задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации в отношении темнокожего населения.
Процесс начался с традиционного выступления председательствующего на процессе судьи. Он попросил присяжных на время процесса отказаться от просмотра новостей и информации о нем в соцсетях.

После формального открытия процесса, слово взял представитель обвинения по делу Шовина прокурор Джерри Блэкуэлл. Он начал выступление с напоминания о клятве и обязательствах, которые берет на себя каждый полицейский Миннеаполиса. "Мы докажем, что мистер Шовин виновен (в смерти Флойда), <…> мы докажем, что его действия привели к смерти Джорджа Флойда", - сказал Блэкуэлл.

Цветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 23:49
Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
Он отметил, что доказать это обвинение планирует с помощью показаний экспертов и непосредственных свидетелей гибели Флойда. Прокурор добавил, что задержание Флойда продолжалось 9 минут 29 секунд, из которых более 4 минут полицейский продолжал прижимать к земле шею уже бездыханного мужчины.
"Вы увидите, что он (Флойд) сказал, что не может дышать 27 раз в течение 4 минут", - сказал Блэкуэлл.
"Но даже, когда мистеру Шовину сказали, что у него (Флойда) нет пульса, он продолжает прижимать его к земле <…>, даже когда прибывает карета скорой помощи, когда фельдшер проверяет пульс, он остается в том же положении, и только когда Флойда перекладывают на носилки, он снимает колено. Это продолжается 4 минуты 44 секунды", - рассказал прокурор. Он продемонстрировал присяжным видео, сделанного прохожими, на котором запечатлена вся трагедия.
"Мы докажем, что чрезмерное применение силы не было случайным, мы докажем, что он (Шовин) делал это осознанно", - сказал Блэкуэлл.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 06:08
Палата представителей США проголосовала за полицейскую реформу
После выступления обвинения слово взял адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон.
Он начал представлять позицию защиты с рассказа о событиях, предшествовавших задержанию Флойда. Рассказал о применении погибшим наркотиков, а также сильном физическом сопротивлении, которое Флойд оказывал полицейским при задержании.
"Не было свидетельств того, что смерть наступила от физического удушения <…>, лабораторный анализ крови показал присутствие (наркотических веществ)", - сказал адвокат экс-полицейского. Он также отверг обвинения в чрезмерном применении силы: "Мы покажем, что Дерек Шовин делал именно то, чему его учили в течение 19 лет", - сказал он.
"Сегодня утром вы увидели (инцидент) с позиции прохожих, теперь вы увидите это с точки зрения полицейских <…>. Полицейские видели толпу как растущую угрозу, и это привело к тому, что они отвлекались от (ситуации) Флойда на то, что они видели как растущую угрозу для себя", - отметил Нельсон, несколько раз подчеркнув, что полицейские чувствовали угрозу со стороны прохожих, пытавшихся предотвратить смерть афроамериканца.
Процесс может продолжаться несколько дней или даже недель, затем решение о виновности или невиновности обвиняемого примет жюри присяжных.
Человек в костюме Статуи Свободы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 08:00
А ведь была "земля свободных". В США выясняют, как убили их общество
 
Джордж ФлойдМиннеаполисСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния