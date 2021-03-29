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Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео
Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео
В Сети появились первые кадры с начавшим движение судном Ever Given, которое в течение нескольких дней блокировало проход через Суэцкий канал. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:47
2021-03-29T10:47
2021-03-29T12:54
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
роттердам
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с начавшим движение судном Ever Given, которое в течение нескольких дней блокировало проход через Суэцкий канал.Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.На записях видно, как контейнеровоз сошел с мели и продолжил движение.По данным Gulf Agency Company (GAC), несколько сотен кораблей ожидают прохода.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, роттердам, в мире
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В Сети появились первые кадры с начавшим движение судном Ever Given, которое в течение нескольких дней блокировало проход через Суэцкий канал
.
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам
и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.
На записях видно, как контейнеровоз сошел с мели и продолжил движение.
По данным Gulf Agency Company (GAC), несколько сотен кораблей ожидают прохода.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.