https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html

Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео

Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео

В Сети появились первые кадры с начавшим движение судном Ever Given, которое в течение нескольких дней блокировало проход через Суэцкий канал. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:47

2021-03-29T10:47

2021-03-29T12:54

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

роттердам

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети появились первые кадры с начавшим движение судном Ever Given, которое в течение нескольких дней блокировало проход через Суэцкий канал.Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.На записях видно, как контейнеровоз сошел с мели и продолжил движение.По данным Gulf Agency Company (GAC), несколько сотен кораблей ожидают прохода.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

суэцкий канал

роттердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, роттердам, в мире