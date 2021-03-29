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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T06:44
2021-03-29T09:25
суэцкий канал
москва
инцидент с судном ever given в суэцком канале
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал откроют для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала. Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в день — около 50 судов). По данным Блумберг, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html
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суэцкий канал, москва, инцидент с судном ever given в суэцком канале, в мире

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

06:44 29.03.2021 (обновлено: 09:25 29.03.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.

"(Судно. — Прим. ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск. — Прим. ред.)", — говорится в Twitter компании.

Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал откроют для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в день — около 50 судов). По данным Блумберг, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 21:58
Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала
 
Суэцкий каналМоскваИнцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеВ мире
 
 
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