https://ria.ru/20210329/ever-given-1603237491.html

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T06:44

2021-03-29T06:44

2021-03-29T09:25

суэцкий канал

москва

инцидент с судном ever given в суэцком канале

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал откроют для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала. Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в день — около 50 судов). По данным Блумберг, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

https://ria.ru/20210328/kanal-1603222942.html

суэцкий канал

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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