Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
06:44 29.03.2021 (обновлено: 09:25 29.03.2021)
© REUTERS / Suez Canal AuthorityБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели, сообщил поставщик морских услуг Inchcape Shipping.
"(Судно. — Прим. ред.) Ever Given было успешно снято с мели в 04:30 по местному времени (05:30 мск. — Прим. ред.)", — говорится в Twitter компании.
Блумберг отмечает, что пока не ясно, как скоро канал откроют для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и в минувший вторник сел на мель на 151-м километре канала.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в день — около 50 судов). По данным Блумберг, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
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