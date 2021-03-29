https://ria.ru/20210329/epidemiya-1603267062.html

Врач оценил вероятность эпидемии половой инфекции в России

Врач оценил вероятность эпидемии половой инфекции в России

Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, которая вызывает половую инфекцию, не ожидается, периодически бывают подъемы заболеваемости, но инфекция... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:50

2021-03-29T11:50

2021-03-29T11:52

александр горелов

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76fa6f66a3b42133dc4909aec1242248.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, которая вызывает половую инфекцию, не ожидается, периодически бывают подъемы заболеваемости, но инфекция лечится, если обращаться к врачу, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее врач и телеведущий Евгений Греков в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium, и заявил, что она якобы "не лечится практически ничем" и может вызвать бесплодие.Он отметил, что тест-системы для выявления этого возбудителя есть, поэтому особого беспокойства в плане диагностики эта инфекция не вызывает.По словам Горелова, самое главное - не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при появлении симптомов. Врач определит возбудитель и назначит необходимые препараты.Он уточнил, что для профилактики такой инфекции следует использовать средства индивидуальной защиты (в данном случае - презервативы), также желательно иметь постоянного полового партнера.

https://ria.ru/20210325/zaraznyy-rak-1602697388.html

https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600488658.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество