Врач оценил вероятность эпидемии половой инфекции в России
11:50 29.03.2021 (обновлено: 11:52 29.03.2021)
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, которая вызывает половую инфекцию, не ожидается, периодически бывают подъемы заболеваемости, но инфекция лечится, если обращаться к врачу, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Ранее врач и телеведущий Евгений Греков в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium, и заявил, что она якобы "не лечится практически ничем" и может вызвать бесплодие.
"Mycoplasma genitalium – это один из возбудителей венерических заболеваний. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, не ожидается. Периодически бывают подъемы заболеваемости, но точно не эпидемия", - сказал Горелов.
Он отметил, что тест-системы для выявления этого возбудителя есть, поэтому особого беспокойства в плане диагностики эта инфекция не вызывает.
По словам Горелова, самое главное - не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при появлении симптомов. Врач определит возбудитель и назначит необходимые препараты.
"Однозначно, вылечить эту инфекцию можно. Лечится она антибиотиками, но препарат обязательно должен назначать врач. По сути, симптоматика стереотипна при половых инфекциях, за исключением сифилиса, поэтому нужно провести диагностику и назначить терапию в соответствии с чувствительностью антибактериальных препаратов, потому что проблема резистентности сейчас актуальна. Поэтому надо очень строго следовать рекомендациям врача и, еще раз повторю, не заниматься самолечением", - подчеркнул специалист.
Он уточнил, что для профилактики такой инфекции следует использовать средства индивидуальной защиты (в данном случае - презервативы), также желательно иметь постоянного полового партнера.