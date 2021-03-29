https://ria.ru/20210329/energiya-1603302131.html

Китай до 2060-го инвестирует 60 трлн в развитие чистых источников энергии

Китай до 2060-го инвестирует 60 трлн в развитие чистых источников энергии

Китай инвестирует порядка 60 триллионов юаней (9 триллионов долларов) в развитие чистых источников энергии до 2060 года, к которому КНР намерена достичь... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:40

2021-03-29T14:40

2021-03-29T14:40

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 29 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай инвестирует порядка 60 триллионов юаней (9 триллионов долларов) в развитие чистых источников энергии до 2060 года, к которому КНР намерена достичь углеродной нейтральности, сообщила China International Capital Corp.По прогнозу корпорации, порядка 20 триллионов юаней будет инвестировано в развитие солнечной энергии, 14 триллионов – в строительство ветряных электростанций, 5 триллионов – в возведение АЭС, 3 триллионов – в развитие водородной энергетики. Ожидаются капиталовложения в размере 11 триллионов в развитие линий электропередачи, чтобы расширить доступ и распределение энергии с новых "зеленых" станций по стране. Семь триллионов юаней будет инвестировано в развитие систем хранения энергии.По прогнозу корпорации, к 2060 году до 70% энергопотребления в стране будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.Ранее зампредседателя экспертного совета по изменению климата Хэ Цзянькунь говорил, что Китаю для достижения углеродной нейтральности потребуется инвестировать от 100 триллионов до 138 триллионов юаней, или порядка 2%-2,5% от национального ВВП ежегодно.

https://ria.ru/20210303/sputnik-1599751933.html

китай

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китай, экономика