https://ria.ru/20210329/elektromobili-1603309845.html

Тульский машзавод начал выпускать электромобили "Муравей" для полиции

Тульский машзавод начал выпускать электромобили "Муравей" для полиции

Тульский машиностроительный завод (Туламашзавод) начал производство электромобилей "Муравей" для полиции, конструкторы уверены, что бесшумный миниатюрный... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:24

2021-03-29T15:24

2021-03-29T16:08

россия

тульский машиностроительный завод

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Тульский машиностроительный завод (Туламашзавод) начал производство электромобилей "Муравей" для полиции, конструкторы уверены, что бесшумный миниатюрный грузовик может быть востребован для охраны порядка в прогулочных зонах и в парках, сообщил РИА Новости и.о. технического директора предприятия Сергей Провоторов.Собеседник рассказал, что в 2019 году на предприятии возобновили производство автомобилей "Муравей". На данный момент они выпускаются однотонные и двухтонные.Первые полицейские автомобили "Муравей" дочернее предприятие машзавода выпустило в прошлом году, хотели наладить выпуск, но пандемия нарушила планы.По его словам, еще одним плюсом является то, что "Муравей" работает бесшумно. Заказов на полицейские электрокары пока мало, но все же есть, отметил представитель завода.По словам собеседника, завод выпускает "Муравьи" для разных целей – поливальные, почтовые, прогулочные автомобили, которые могут использоваться, например, для развоза отдыхающих по территории курортных зон или возить людей на экскурсии по заповедным местам.В технических характеристиках автомобиля на сайте предприятия "Муравей" позиционируется прежде всего как предназначенный для транспортных операций на территории предприятий, организаций и промзон без права выезда на дороги общего пользования. Максимальная скорость электрокара – 20 километров в час. Длина – почти 3,5 метра, ширина – полтора метра, высота – 2,1 метра.

https://ria.ru/20210323/zaschita-1602488432.html

россия

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россия, тульский машиностроительный завод, общество